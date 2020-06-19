Еда: как же усилить к ней интерес?

Есть такие вещи, без которых человек не сможет прожить долго. В числе первых можно назвать здесь пищу. Люди начинают есть еще в утробе матери и продолжают это делать до своего самого последнего дня.

Еда может восстановить силы человека, а также доставить ему огромное гастрономическое удовольствие. Последнее достигается и визуально, и при помощи всевозможной палитры вкуса. Имеются, к слову, на рынке и разные производители, которые работают по таким предложениям. В их числе компания с большим опытом и надежный партнер – производитель пищевых ароматизаторов «Штокмайер Фуд» (https://stockmeier-food.ru). Компания выпускает качественные ароматизаторы и поставляет разные ингредиенты для предприятий пищепрома. Натуральные пищевые ароматизаторы (из информации на сайте) – наиболее востребованы, так как нарастает тенденция тяготения к натуральным продуктам. Все ароматические компоненты в таких добавках получаются определенными способами из сырья растительного и животного происхождения.

Теперь поподробнее о визуальной составляющей еды. Любое блюдо сначала воспринимается на глаз, если, конечно не источает к тому же обильного приятного запаха, который может привлечь больше. Чтобы порадовать внешним видом еды, придумано много правил.

Например, в погоне за эстетикой блюда делают небольшими. А если еда понравилась, то лучше подать дополнительную порцию.

Второй момент – игра на контрастах. Так уж люди устроены, что блеклость привлекает их гораздо меньше насыщенности. Чем контрастнее будет выглядеть блюдо, тем большую эмоциональную заинтересованность человек к еде испытает. А как же быть с, так сказать, «однотонными» блюдами, спросите вы? Выход тут в их контрастном сопровождении. Зеленый горошек можно подать на желтой тарелке, картошка-пюре заиграет на красной и т.д. Можно использовать зелень, скатерти, необычного вида посуду – в общем, для достижения цели – усилить интерес к еде визуально – средств найдется сейчас немало.

При подаче блюдо должно быть на первом плане, не стоит укутывать его в листья салата или надежно прятать за каким-нибудь соусом. Все вспомогательное должно при подаче вспомогательным и остаться.

Еще одна хитрость – завершение процесса приготовления блюда к подаче на глазах у гостей. К примеру, на людях можно сделать последний штрих – эффектно полить блюдо соусом или водрузить на торт красивую вишенку.

И какие бы блюдо не было выбрано и подобраны различные, как говорят в детском мультике, «помогаторы», оно всегда должно выглядеть аккуратно, а не напоминать собой накиданный хаотично на тарелку набор продуктов.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...