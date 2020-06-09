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Достойно жить помогают людям на пенсии и благотворительные фонды
Ксения ДАВЫДОВА   
09 Июня 2020 г.
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Достойно жить помогают людям на пенсии и благотворительные фонды

8 июня в стране отмечался День социального работника. Это праздник тех, кто трудится на ниве социальной защиты населения. В этой сфере работают не только государственные структуры, но и разные благотворительные фонды. К примеру, благотворительный фонд Москвы.

Помогают такие структуры чаще детской аудитории, но есть организации, которые подставляют плечо также и пожилым людям. Поддержка благотворителей людей в возрасте может быть разной. Среди направлений – оказание помощи при подготовке и проведении весенних работ на личном приусадебном участке, работа с домами престарелых и т.д.

К примеру, что касается помощи домам престарелых, то здесь фонды ведут следующую деятельность: обеспечение необходимыми лекарствами и препаратами, в период пандемии коронавируса – доставка ультрафиолетовых ламп, средств индивидуальной защиты, средств для дезинфекции помещений, бесконтактных градусников и т.д.

Также фонды оказывают помощь в профессиональном уходе, на средства, собранные благотворителями, нанимается дополнительный персонал. В их числе могут быть те, кто заботится о пожилых, обеспечивает им психологический комфорт и т.д.

Привлекают благотворители волонтеров – творческих людей. Ведь не всегда помощь может быть только материальной. Организовать праздник на свежем воздухе или в стенах дома престарелых, провести тематическое мероприятие, придумать интересный досуг для пожилых людей тоже очень важно.

Благотворители собирают средства на программы, которые позволяют пожилым людям находиться в достойном доме престарелых на пенсию.

Разница за предоставляемые услуги как раз оплачивается из собранных средств.

Есть программы помощи рассчитанные на ту категорию пенсионеров, которые не находятся в доме престарелых круглосуточно. А посещают данные структуры в будние дни или только днем, а в выходные или вечером родные или близкие их забирают домой.

Благотворители ищут спонсоров, чтобы оказать помощь всему дому престарелых (лекарствами, мебелью, медицинской техникой, уличными тренажерами для взрослых и т.п.), или для адресной поддержки конкретного человека (лекарства для сложного лечения).

Есть благотворители, которые делают разовое отчисление средств, другие же берут шефство над конкретным заведением и помогают ему и его постояльцам всесторонне на протяжении длительного времени.

Еще среди программ помощи благотворителей – ремонт в домах пожилых людей, обеспечение тех, кто проживает в частном домовладении дровами на зиму и другое.

Работа, которую осуществляют такие структуры, очень значима. Ведь своей помощью они помогают сохранить и поддержать здоровье пожилым людям, разнообразить их жизнь и продлить ее.

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