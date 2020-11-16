Дом народов России организовал обсуждение работы по сохранению культуры народов РФ

ФГБУ «Дом народов России» помогает сохранять культуру народов России. С подачи этого учреждения на текущей неделе был проведен первый в РФ информационно-консультационный марафон на эту тематику.

Его участниками стали более пятидесяти человек — это эксперты, общественные деятели, представители большинства Федеральных национально-культурных автономий России (ФНКА России). Они согласились с тем, что нужно продолжать содействовать общественным организациям в вопросе сохранения национальных культур и традиций, что отвечает положениям отечественной национальной политики. Сообщается, что в рамках мероприятий было подписано Соглашение между ФГБУ «Дом народов России» и ФНКА Чувашей России, Конгрессом поляков в России, ФНКА Ногайцев России, Общероссийским объединением корейцев. Оно предусматривает совместную работу по подготовке и реализации проектов, целью которых является сохранение, возрождение и развитие национальных культур, а также реализация национально-культурных прав россиян.

Во время прошедшего марафона была достигнута договоренность между ФГБУ «Дом народов России» и ФНКА России о необходимости совместно выстроить процесс подготовки и создания общего календаря мероприятий на будущий год. В своем комментарии директор Дома народов России Андрей Березин выразил уверенность в том, что анализ текущего положения дел и выработка единого стандарта для реализации социальных проектов приведет к усилению эффекта от них. От таких проектов можно будет добиться больших результатов.

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