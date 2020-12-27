Доходность онлайн-казино Европы показывает хорошую тенденцию к росту

По мнению исследователей, пандемия коронавируса привела к снижению прибыльности наземных казино на 33%. За этот год казино Европы получили 49,5 млрд евро, в то время как в 2019 году эта цифра достигала 74 млрд евро. Ожидается, что в следующем году онлайн-сектор гемблинга в Европе станет намного востребование и его доходы вырастут на 7%. Через интернет игроки могут получать дополнительные бонусные поощрения и принимать участие в акциях. Используя сайт онлайн-казино, можно развлекаться в азартные игры в привычной для себя обстановке, что и привлекает геймеров всех стран.

Аналитики прогнозируют, что валовой доход Европы от азартных онлайн-игр скоро достигнет 7%, а к 2025 году станет больше 30%. Из-за карантинных ограничений многие любители казино перешли на мобильные игровые платформы. Сейчас около 45% доходности индустрии это именно приложения для смартфонов и планшетов. Через пару лет этот показатель станет выше как минимум на 5%, превышая количество пользователей использующих настольные компьютеры. К 2025 году доходность онлайн-казино на мобильных устройствах вроде sol-online.top и других приблизится, о мнению аналитиков, к 58%.

В европейских странах индустрия онлайн-игр практически не развита, поэтому власти надеются продвинуть гемблинг-сектор, который способен помочь нормализовать экономическое положение государств, стабильно выплачивая налоговые отчисления. Зарегистрировавшись, например, в Online Casino Sol пользователи получают доступ к самым популярным игровым автоматам, которые не всегда есть в известных наземных казино. Кроме того, можно испытать их в бесплатной демо-версии, чтобы быстрее освоить правила игры и проверить уровень отдачи. Игровая площадка sol-online.top позволяет следить за ходом покерных турниров и даже принять в них участие, поборовшись за денежные вознаграждения.

Несмотря на популярность, эксперты предупреждают о возможных рисках связанных с чрезмерным увлечением азартными играми. Бесконтрольная игра приводит к нервным срывам, депрессиям и развивает игорную зависимость. Во избежание подобных проблем нужно реально оценивать свои возможности и не делать необдуманных ставок. Лучше всего рассматривать азартные игры как развлечение, не пытаясь обыграть казино. Главное вовремя остановиться и забрать выигранные деньги, что сделает игру намного увлекательнее и полезнее.

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