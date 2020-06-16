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Делаем ремонт: основные типы накладных светильников в интерьере
Ксения ДАВЫДОВА   
16 Июня 2020 г.
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Делаем ремонт: основные типы накладных светильников в интерьере

Осветительные приборы, которые можно монтировать прямо на потолочное перекрытие или отделку, подходят практически для всех помещений, высота потолка в которых не более 3-х метров. При большей высоте интенсивность светового потока будет снижена, значит, потребуется большее количество светильников для создания нормального уровня освещенности.

Не нужно относить к этому виду осветительных приборов только точечные светильники. Слово накладные означает тип монтажа, а не определенный вид прибора. Но их тоже можно классифицировать по нескольким признакам.

Например, по типу источника светового излучения. Люминесцентная трубка, лампа накаливания или светодиод. Самые современные, отвечающие всем представлениям о экономичности, безопасности, долговечности и конечно эстетичности, это осветительные приборы со светодиодами. Большой выбор последних представлен на официальном сайте компании ТДНЛКО - https://tdnlko.ru.

Делаем ремонт: основные типы накладных светильников в интерьере

На какие виды можно условно разделить накладные светильники

Первый, самый явный признак, это форма. Круглые и квадратные, прямоугольные и фигурные светильники и даже слоты могут быть накладными, если для их установки не нужна врезка в потолочную отделку и длинные подвесы. По дизайну они могут повторять аналоги для установки во встроенные потолки, но с тем отличием, что весь корпус всегда будет видимым.

Второй признак, место установки. Накладными могут быть не только потолочные осветительные приборы, но и настенные.

Делаем ремонт: основные типы накладных светильников в интерьере

Третий признак, уровень защиты. Такие светильники используются не только в бытовых или офисных помещениях, но также и в подсобках, на лестничных клетках, складских помещениях, на входных группах. Поэтому различными могут быть и защитные функции: от пыли и твердых частиц, воды, взрывоопасных смесей, агрессивной внешней среды и случаев вандализма.

Четвертым признаков для классификации можно считать конструктивные особенности. В осветительном приборе может использоваться одна светодиодная лампа или множество светодиодов собранных в матрицу, как у светильников линейного типа или панелей.

Форма, материал отражателя и рассеивателя тоже может быть различным, как и у других видов светильников. От этих параметров зависит интенсивность свечения, направление и угол рассеивания светового луча.

Для аварийного освещения тоже, как правило, используются приборы с накладным способом монтажа. И не только указатели со стрелками или словом выход, но и все светильники, расположенные на путях эвакуации.

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