Делаем ремонт: основные типы накладных светильников в интерьере

Осветительные приборы, которые можно монтировать прямо на потолочное перекрытие или отделку, подходят практически для всех помещений, высота потолка в которых не более 3-х метров. При большей высоте интенсивность светового потока будет снижена, значит, потребуется большее количество светильников для создания нормального уровня освещенности.
Не нужно относить к этому виду осветительных приборов только точечные светильники. Слово накладные означает тип монтажа, а не определенный вид прибора. Но их тоже можно классифицировать по нескольким признакам.
Например, по типу источника светового излучения. Люминесцентная трубка, лампа накаливания или светодиод. Самые современные, отвечающие всем представлениям о экономичности, безопасности, долговечности и конечно эстетичности, это осветительные приборы со светодиодами. Большой выбор последних представлен на официальном сайте компании ТДНЛКО - https://tdnlko.ru.
На какие виды можно условно разделить накладные светильники
Первый, самый явный признак, это форма. Круглые и квадратные, прямоугольные и фигурные светильники и даже слоты могут быть накладными, если для их установки не нужна врезка в потолочную отделку и длинные подвесы. По дизайну они могут повторять аналоги для установки во встроенные потолки, но с тем отличием, что весь корпус всегда будет видимым.
Второй признак, место установки. Накладными могут быть не только потолочные осветительные приборы, но и настенные.
Третий признак, уровень защиты. Такие светильники используются не только в бытовых или офисных помещениях, но также и в подсобках, на лестничных клетках, складских помещениях, на входных группах. Поэтому различными могут быть и защитные функции: от пыли и твердых частиц, воды, взрывоопасных смесей, агрессивной внешней среды и случаев вандализма.
Четвертым признаков для классификации можно считать конструктивные особенности. В осветительном приборе может использоваться одна светодиодная лампа или множество светодиодов собранных в матрицу, как у светильников линейного типа или панелей.
Форма, материал отражателя и рассеивателя тоже может быть различным, как и у других видов светильников. От этих параметров зависит интенсивность свечения, направление и угол рассеивания светового луча.
Для аварийного освещения тоже, как правило, используются приборы с накладным способом монтажа. И не только указатели со стрелками или словом выход, но и все светильники, расположенные на путях эвакуации.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Запрет на прогулки в парках Петербурга продлили до 5 июля
В Петербурге действующий с 30 марта запрет на посещение городских лесов и парков продлен по 5 июля 2020 года включительно.
-
Президента Арктической академии наук обвинили в продаже секретных данных о подлодках Китаю
В Петербурге 78-летнему ученому, президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене.
-
В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе
Сотрудники ФСБ в Волгограде предотвратили массовое убийство в школе. Преступление планировал 14-летний подросток...
-
Делаем ремонт: основные типы накладных светильников в интерьере
Осветительные приборы, которые можно монтировать прямо на потолочное перекрытие или отделку, подходят практически для всех помещений, высота потолка в которых не более 3-х метров. При большей высоте интенсивность светового потока будет снижена, значит, потребуется большее количество светильников для создания нормального уровня освещенности.
-
Как раньше вызывали души усопших в человеческий мир?
В дохристианскую эпоху славяне язычники полагали, что межу земной жизнью и загробным миром лежит необозримая и неосязаемая пограничная зона, отделяющая живых от мёртвых.
-
Армен Джигарханян вернулся из больницы домой
Здоровье народного артиста Армена Джигарханяна не вызывает опасений, из больницы его выписали домой.
-
Выпускников попросили сдать аттестаты: оказались недействительны!
Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
-
РПЦ − против детской премии в честь Успенского
На фоне скандала вокруг имени Эдуарда Успенского представители РПЦ решительно высказались за то, чтобы не называть детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
-
Регина Дубовицкая не хочет делать тест на коронавирус
Регина Дубовицкая – одна из немногих творческих личностей, кто во время пандемии не остался без работы. Бессменная ведущая программы «Аншлаг» продолжает свое дело – пишет сценарии и снимает выпуски своей программы. А еще Дубовицкая ни в какую не хочет сдавать тест на коронавирус. Почему?
-
Магазины продуктов и рынки после пандемии будут работать по-новому
Продуктовые магазины и рынки в России до 2031 года будут работать по новым правилам. Все они направлены на максимальное предупреждение заражения инфекциями.
-
На Ямале медведи гуляют по кладбищам и дачам. Страшновато...
В Ямало-Ненецком округе местные жители обнаружили, что медведи начали выходить из леса и гулять по кладбищу вблизи поселка городского типа Пангоды.
-
Нобелевские лауреаты поддержали историка Юрия Дмитриева
Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл выступили в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Напомним, он находится под следствием по делу о развратных действиях по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери.
-
«С небес на землю» — не только Ефремов: звезды в ДТП
Напомним фабулу, взбудоражившую страну: вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого — курьер в компании доставки еды «Деликатеска.ру» Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов был пьян. В его крови нашли также кокаин и марихуану. По данным РИА «Новости», анализы показали остаточные следы наркотиков, поэтому на ДТП «это вряд ли отразилось».
-
Россия, Китая и США: кто будет первым в гонке за вакцину?
«От государственных сибирских лабораторий, в которых ученые проводят эксперименты на крысах, до военных гарнизонов, где военнослужащие изолированы в преддверии участия в клинических испытаниях, ведущие российские ученые спешат дать ответ на крайне сложный запрос президента Владимира Путина: разработать вакцину против коронавируса к осени», — пишет The Wall Street Journal.
-
Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!
Как-то закрутили нас в последнее время блогеры, описывающие дела огородные, делящиеся рецептами вкусных блюд, разными полезными бытовыми хитринками и т.д. А ведь хочется праздника, особенно в период изрядно поднадоевшей всем самоизоляции. И его точно можно найти на страничке прекрасной Тутти, стильной дамы, которая демонстрирует миру разные фееричные образы.
-
Пенсионерам дали скидки для путешествий на поездах
Скидку на приобретение железнодорожных билетов для пенсионеров в возрасте старше 60 лет предложили оформлять в РЖД пассажирам. Речь идет о купейных вагонах поездов дальнего следования.
-
Я не я, и тельняшка не моя: представитель Киркорова «объяснилась» за скандальный видеоролик
Певец Филипп Киркоров в юмористическом ролике о десантниках играл роль по сценарию, который писал не сам. Об этом заявила представитель артиста Екатерина Успенская.
-
Какие еще погодные сюрпризы приготовит лето?
Какой погоды ждать этим летом в России? По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода будет очень неоднородной - похолодание и дожди будут сменяться резкой жарой.
-
От коронавируса скончался брат губернатора Хабаровского края
В больнице скончался госпитализированный с коронавирусом Вячеслав Фургал — брат губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
-
Путин обосновал важность поправок в Конституцию
Предложенные поправки в Конституцию России в случае их одобрения народом будут обязательны к исполнению, заявил президент Владимир Путин.