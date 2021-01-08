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Декоративные наволочки на подушки – чего только нет!
Ксения ДАВЫДОВА   
08 Января 2021 г.
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Декоративные наволочки на подушки – чего только нет!

Подушки могут быть не только отличными приспособлениями для сна или комфортного отдыха. Они могут нести также и декоративную функцию в интерьере. Но для этого нужно выбрать для подушек какую-нибудь интересную наволочку. Сами подушки лучше приспосабливать в украшательских целях небольшого размера.

Декоративных наволочек существует много видов, например:

  • гобеленовые,
  • с пайетками,
  • пушистые,
  • нестандартной формы.

Есть и много других вариантов. А теперь о вышеперечисленных поподробнее.

Декоративные гобеленовые наволочки

Такого вида наволочки были очень популярны во времена Советского Союза. И теперь мода на такие украшения подушек снова возвращается. Гобеленовое полотно очень уместно и гармонично смотрится в классических и богатых, с претензией на старину, интерьерах. Ткань может быть разных расцветок и рисунков. Благодаря тому, что материал очень плотный, наволочки декоративные гобеленовые будет долго эксплуатироваться и длительное время не потеряют свой первоначальный вид. Наволочки выдержат огромное количество стирок, сушить их можно не боясь за изделие и на открытом воздухе, на солнце. Оформить подушками с гобеленовыми наволочками можно разные помещения: коридор, зал, спальню, детскую, кухню, не возбраняется и на балконном кресле пристроить или на дачном диванчике – не помешают.

Декоративные наволочки на подушки – чего только нет!

Декоративные наволочки с пайетками

Современное время диктует к декоративным наволочкам новые подходы. Относительно свежее решение в этом – использование пайеток. Модно – иметь такой аксессуар-хамелеон, когда пайетки при украшении наволочки применяются двухсторонние и при поглаживании могут менять свой цвет. Такие подушки некоторые люди применяют и как антистресс. Погладишь наволочку, порисуешь пальцами на ней узоры и успокоишься.

Наволочки-пушистики

Оформление интерьеров пушистыми материалами нынче в моде: ковры, небольшие коврики, одеяла – такие изделия сейчас в тренде. На гребне и пушистые наволочки в тон. Такие наволочки несут своим видом уют, они приятны на ощупь, с ними комфортно полежать и расслабиться. Ворс может быть разной длины, что естественно меняет тактильные ощущения. Наволочки могут быть разносторонними, и тогда они могут нести собой не одно интерьерное решение.

Наволочки нестандартных форм

Это не что иное, как наволочки на подушки-игрушки. Например, наволочки на подушечку-совушку или подушечку-кошку. Конечно, такие изделия адресованы детской аудитории, которая на них не только отдыхает и спит, но и ими играет.

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