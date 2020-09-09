Что такое бот для биржи: Форекс как источник быстрого заработка

Если вы ищете источник легких денег, то наверняка уже слышали от опытных трейдеров, что разбогатеть им помог автоматический бот для торговли на бирже Форекс. Интернет переполнен отзывами благодарных клиентов, сумевших подняться на небывалую высоту буквально с нуля. Что же это за невероятная новинка? Неужели нанотехнологии добрались и до инвестирования в валюту? Если вас уже давно гложут подобные вопросы, читайте данную статью внимательно.

Механические помощники на страже доходов

Форекс является одной из самых перспективных бирж в плане величины прибыли. Валюты часто демонстрируют фантастическую волатильность, открывая массу возможностей для заработка. Но такое движение грозит и серьезными убытками, если трейдер не успеет вовремя отреагировать на изменение стоимости актива. Гарантом вашего дохода может стать эффективный торговый робот.

Это специальная программа, основанная на проверенном трейдинговом алгоритме. Помощник пишется командой грамотных IT-специалистов, а редактируется опытными биржевыми игроками, которые уже успели обзавестись миллионным инвестиционным портфелем. Современные роботы обладают более сложной структурой, позволяющей полностью адаптировать их под предпочтения инвестора. Бот может вести как спокойную и размеренную торговлю, так и проявлять недюжинный напор. К счастью, каждое его действие можно предварительно запрограммировать.

На сегодняшний день более 85% участников биржи – это специализированное торговое ПО. Роботы стали популярными как никогда раньше. С их помощью люди получают такие деньги, о которых раньше могли только мечтать. Это ли не торжество технического прогресса?

Бот для биржи Форекс и его преимущества

Скорее всего вам интересно знать, какие конкретно плюсы имеет бот для биржи форекс. Если верить трейдерам, которые уже успели как следует познакомиться с данной новинкой, то перечень довольно большой:

Высокая скорость реакции. Далеко не всегда человек успевает нажать на нужные кнопки именно в тот момент, когда возможная прибыль находится на максимуме. Иногда нас подводит медленный интернет и сбои на компьютере. Но чаще всего человек просто не может среагировать на движение актива настолько быстро, чтобы зафиксировать лучший заработок со сделки. Робот действует моментально. Скорость его реакции составляет сотые доли секунды.

Высочайшая точность совершаемых сделок. В случае с автоматическим помощником вероятность ошибки просто отсутствует как таковая. Робот никогда не ошибется в цифрах при подаче заявки. А вот человеческий фактор сгубил уже не один десяток перспективных сделок.

Режим автоматической торговли, освобождающий массу времени. Вы можете иметь постоянную работу, посвящать себя учебе или семье. Робот будет безупречно выполнять свои обязанности без контроля со стороны владельца счета.

Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Трейдинг – занятие не для слабонервных. Здесь нет места ажиотажу и жадности. Вам необходимо быть полностью уверенным в собственной выдержке и дисциплине. Но кого из нас хотя бы раз в жизни не посещал азарт? В случае с биржевой торговлей любое неверное движение может стать фатальным. Робот не даст вашим нервам получить срыв. Программа берет на себя полностью все обязательства по совершению сделок. Только хладнокровие и верный расчет.

Бесплатные версии. Чаще всего в интернете можно встретить рекламу помощников, за пользование которыми взимается комиссия. Но далеко не всегда такие программы являются эффективными. Читайте отзывы, ищите в интернете рекомендации более опытных коллег. Помните, что мошенники в сети не дремлют. Сейчас есть масса бесплатных вариантов, приносящих не меньше денег, чем сверхдорогие программы.

Как видите, рабочий бот для торговли на Форекс-бирже на дороге не валяется. Прежде чем доверить ПО денежный счет, придется обыскать практически весь интернет.

Где обитают прибыльные торговые роботы

Если подойти к данному вопросу с умом, то найти хорошего автоматического помощника не составит особого труда. Главное – знать все подводные камни и не вестись на уловки мошенников. Итак, давайте же выясним, как заполучить эффективного торгового бота. Существует несколько вариантов:

Приобретение платной версии у брокера. Такие компании довольно часто создают программы, которые кооперируются с их терминалом. Однако за них придется выложить немалые деньги. Кроме того, закрадываются сомнения, сможет ли «детище» обыграть своего же учителя? Ведь вам придется играть против брокера, который и написал этого робота. Как показывает практика, подобный расклад далеко не всегда играет в пользу трейдера.

Покупка робота в интернете. Да, предложений на сегодняшний день очень много. Но и мошенников среди них немало. Чаще всего продавец сразу же исчезает, как только предварительно оговоренная сумма поступает на его счет. И это далеко не единственная опасность. Даже если после совершения транзакции вам предложат скачать робота, будьте предельно осторожны. Очень часто такое ПО содержит в себе особый вирус, основная задача которого заключается в постепенном переводе денежных средств со счета трейдера на виртуальный кошелек мошенника. Не устанавливайте на персональный компьютер программы, в которых вы не уверены на 100%.

Создание индивидуального бота под ключ. Это самый затратный метод. Но его результативность вне всякой конкуренции. Время вы, конечно, потеряете, но зато конечный итог будет полностью отвечать всем требованиям. Данный метод предполагает наличие у заказчика несколько лишних сотен тысяч рублей в кошельке.

Использование бесплатной онлайн-версии робота. Этот метод весьма популярен среди опытных инвесторов, которые привыкли контролировать свои расходы. Правда, нужно заранее знать, где искать.

Проверенный бот для Форекс-биржи: советы профессионалов

Есть сразу два варианта бесплатных автоматических помощника, которые стали очень популярными среди валютных трейдеров. Первый называется Abi. Данный робот демонстрирует небывалую результативность: более 87% положительных сделок. Такой точностью не могут похвастаться даже торговые эксперты с многолетним опытом работы.

Робот имеет массу внутренних настроек, позволяющих сделать его максимально удобным для своего владельца. Аби бесплатно предоставит вам в свободное пользование все современные финансовые инструменты. Помимо этого трейдер может даже выбрать наиболее интересную методику торговли. Робот строго соблюдает политику мани-менеджмента и никогда не поставит на кон больше чем нужно. Вы можете смело ему доверить свой депозит, занимаясь при этом личными делами.

Второй популярный бот называется Autocrypto-bot. Это еще одна версия эффективной торговой программы, которая распространяется бесплатно. Данное ПО имеет все перечисленные выше преимущества. Но здесь вы сможете работать не только с обычной, но и с цифровой валютой. Узнайте сами, насколько простой может быть работа с биржей Форекс. Доверьтесь профессионалам своего дела, и результат не заставит себя долго ждать.

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