Что нужно знать о услугах грузоперевозок в Киеве и не только

Когда возникает необходимость в грузоперевозках, важно обращать внимание на профессионализм компании, предлагающей подобные услуги. Так, например, одним из ведущих операторов, осуществляющих перевозки грузов в Киеве и области, по праву считается Виватранс . Такое признание компания получила, благодаря широкому спектру качественных услуг в данной сфере и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Как известно, спрос порождает предложение. Именно на этом должен быть построен четкий алгоритм сервиса:

предоставление по требованию крупногабаритного транспорта;

осуществление такелажных работ, включающих сборку/разборку корпусной мебели, упаковку грузов, обеспечивающей безопасность от механических повреждений, погрузочно-разгрузочные мероприятия;

наличие специального оснащения в кузовах авто;

подписание договора с указанием всех условий сделки, который служит доказательством самого ее существования.

Какую помощь можно получить

Здесь ограничений нет. Клиент подбирает компанию и выбирает подходящий именно ему комплекс мероприятий или отдельную услугу:

мувинг «под ключ» с выполнением переезда квартиры, офиса, компании;

обслуживание складов;

коммерческие грузоперевозки по городу и Украине;

отдельно погрузочно-разгрузочные работы;

выезд грузового такси;

аренда авто с гидробортом и спецоборудованием.

Преимущества взаимодействия с официальным перевозчиком

На первое место тут выходит юридическая защищенность заказчика договором о сделке, который предупреждает мошеннические схемы. То есть, если груз был принят, то должен быть акт о его приемке в пункте назначения. Комплексное решение задач, связанных с перемещением мебели, техники, материалов, не требующее дополнительных поисков узких специалистов, не менее привлекает клиентов.

Очень сложно сегодня найти ответственного грузчика с профессиональными навыками, и тем более, упаковщика со своим материалом. А самостоятельная его покупка – дополнительная «головная боль». Если учесть, что наем исполнителей по отдельности обойдется в итоги дороже, чем все услуги «оптом» у одного оператора, то выгода очевидна.

Работа одного коллектива без привлечения сторонних ресурсов и специалистов существенно поднимает уровень организации и исполнительности. Этим объясняется оперативность приема заявки и ее выполнения, мобильность бригад - переезд можно запланировать на любое время суток и методом экспресс-доставки.

Присутствие в активе предприятия собственного гаража с многообразием типов и объемов машин допускает прием заказов на любые грузы: габаритные, хрупкие, тяжелые, документы.

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