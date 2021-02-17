Хотите бюджетно обновить свою кухню? Можно сменить ей фасад

Любой кухонный гарнитур может потерять свою привлекательность. Не застрахована такая мебель от всевозможных повреждений, гарнитур хозяева могут использовать длительное время, можно сказать «до дыр». Влага, пар, солнечные лучи – все это вносит свою лепту в дело износа. И что же делать?

Способы, чтобы не менять полностью весь кухонную мебель, есть. Это частичная замена модулей, реставрация или замена фасадов. К слову, есть и сервис, где о последнем методе обновления кухни можно все подробно узнать: https://xn----itbkhigcepyny.xn–p1ai/services/zamena-kuhonnyh-fasadov.

Почему замена фасадов – выгодное мероприятие? Потому что можно задумать не только новое цветовое решение, но даже и новый стиль кухни. И под такой план обязательно найдутся свои предложения. Надоела старая добрая классика? Да здравствует модный минимализм или добродушный прованс и т.д. Сами корпуса при этом демонтировать не придется и поэтому особого ремонтного бардака не будет, и кухня к тому же сохранит свой привычный функционал. И еще немаловажный вопрос при выборе этого способа обновления – стоимость. Даже если замена обойдется примерно в 40% от цены кухни, это ведь не все 100%. А для кого-то, кто бережет каждую копейку (например, мы – пенсионеры), это отлично подойдет в деле обновления надоевшего или пришедшего в негодность интерьера.

Заменить фасады можно, использовав два варианта на выбор – привлекая специалистов или самостоятельно. Главное при втором варианте корректно снять все размеры и точно обозначить места для фурнитуры.

Можно пойти и на частичную замену фасадов, например, обновив верх, удачно подобрав его к низу или наоборот. Или подготовить интерьерное решение по замене шкафов, используя шахматный порядок.

Еще из способов обновления гарнитура – покраска фасадов. Краски, которая прекрасно ляжет на фасадный материал, сейчас предостаточно. Такой вариант хорошо подходит для бюджетных преобразований кухонной мебели.

Следующее недорогое решение – оклейка специальной пленкой. Только если хочется сделать фасады красиво, а навыков нет, лучше позвать мастеров.

Также обновить фасады можно, применяя виниловые наклейки – в магазинах их много. Или использовав технику декупаж. На фасады наклеиваются отдельные изображения, и потом они закрепляются и фиксируются при помощи лакового покрытия. В качестве картинок можно использовать специальные декупажные карты, а если таких не имеется, то изображения из журналов, с салфеток и т.п.

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