Бойлер: тепло, которое всегда с тобой

Горячая вода – жизненная необходимость. На протяжении веков обеспечить себя горячей водой можно было лишь традиционным образом: поставив ёмкость с водой на огонь, а после нагрева вылив воду в таз или ванну. Если говорить о приёме ванны, то такой способ был довольно трудоёмким, особенно если учесть, что воду приходилось доставлять в дом вручную, вёдрами. Принимать ванну каждый день можно было лишь при наличии рабов или слуг.

В эпоху античности эта проблема была вполне решаемой: города обладали централизованной системой подачи воды, а для омовений существовали высококлассные общественные бани. Однако в средневековую эпоху эти блага цивилизации были забыты, и только в XVIII веке в Европе всерьёз задумались о том, как обеспечить себя горячей водой в достаточных для поддержания гигиены объёмах. В 1760 году швейцарец Гораций де Соссюр собрал аппарат для нагрева воды с помощью солнечных лучей. Деревянная коробка под стеклом, с покрытой изоляцией внутренней частью позволяла нагревать воду в течение дня, однако за ночь она остывала. В 1891 году в продажу поступил водонагреватель Climax, созданный американцем Кларенсом Кемпом – он мало отличался от аппарата Соссюра. Этот тип нагревателя был усовершенствован изобретателем Уильямом Дж. Бейли – он придумал конструкцию, которая позволила удержать тепло в течение относительно долгого времени.

Дальнейшие попытки создания универсального нагревателя воды были связаны с массовой газификацией Европы и США. Американец норвежского происхождения Эдвин Руд в 1889 году собрал первый бытовой газовый нагреватель, который работал в автоматическом режиме. Массовый выпуск компактных газовых нагревателей в Европе начался в 1894 году, их поставляла компания Vaillant Geyzer. В 1905 году в продажу поступили нагреватели, которые можно крепить на стене, а в конце 1930-х американская компания A. O. Smith наладила продажу накопительных бойлеров.

Поистине революционным открытием стали бытовые компактные бойлеры, работающие от электрической сети. От газовых они отличаются высокой безопасностью, полной автоматизацией процесса и долговечностью. Починить и почистить домашний бойлер не составляет особого труда, однако лучше доверить это специалистам, например, обратившись по ссылке https://master911.ua/service/remont-boylera/geo/kiev.

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