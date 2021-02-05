Благоустройство места захоронения – наша дань ушедшему близкому

Когда человек умирает и проходит примерно с год, его близким необходимо подумать о капительном благоустройстве места захоронения. Изначально ведь на могилу ставятся временные конструкции, потому что земле нужно дать как следует осесть. Проводится в связи с капитальным благоустройством целый комплекс мероприятий: ставится основательный памятник, монтируется цветник, оформляется территория в пределах оградки. Выбираются все элементы, которые будут здесь присутствовать с учетом, конечно, вкусов, но и финансового положения.

Кстати, достаточно популярным, практичным и недорогим способом оформления могил является благоустройство места тротуарной плиткой. Такую услугу в числе прочих предложений благоустройства могилы на кладбище можно найти в Компании Карелия: kareliann.ru/katalog/blagoustrojstvo-zakhoronenij. Другие услуги компании – изготовление оград и цоколей, оформление щебнем декоративным, художественная гравировка и прочее. Итоговая цена на обустройство могилы будет зависеть от того, что будет выбрано и какие в связи с этим работы необходимо будет сделать.

Тротуарная плитка обрамит место захоронения, четко его обозначит, придаст законченный вид, будет препятствовать росту сорняков и обеспечит свободный доступ к могиле. Благодаря разным размерам, оттенкам и стилям место захоронения можно оформить в задуманном варианте.

Еще одно из направлений деятельности Компании Карелия – памятники. Среди предложений – эконом, стандарт, премиум, семейные, с крестом, с художественным оформлением и прочее. Осуществляется продажа гранитных памятников для могил в Нижнем Новгороде. Опять же очевидно, что вариантов достаточно, поэтому есть возможность выбрать памятник и в соответствии с представлениями, и с учетом возможностей кошелька.

Помимо памятника, благоустроенной территории важна в оформлении могилы и ограда. Такой элемент желательно предусмотреть. Он будет отделять захоронение близкого человека от других, придаст территории законченный вид. Заказывают оградку зачастую сразу вместе с постоянным памятником, иногда это делается в едином стиле: памятник черный или серый и оградка черная или серая.

Среди развивающихся тенденций в оформлении захоронения – украшение памятного места живыми цветами. Здесь существует нюанс – нужно будет выбирать цветы, не требующие скрупулезного ухода, так как посещать места захоронений часто не у всех есть возможность. Красивые композиции создают и из искусственных цветов, но такие элементы выгорают на солнце, подвержены воздействию осадков, поэтому время от времени их нужно будет менять.

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