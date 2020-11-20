Асбестовое долголетие: ветерану комбината «Ураласбест» вручили награду за 50 лет труда

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Сотрудник комбината «Ураласбест» Виктор Всеволодович Красовский проработал на предприятии более 50 лет. В 1951 году, сразу после окончания Новочеркасского горного техникума, он пришел мастером в Южное рудоуправление. Сегодня заслуженный специалист комбината удостоен памятной серебряной медали «За стаж работы свыше 50 лет».
Виктор Всеволодович посвятил горным работам 51 год. В 1978 году его избрали председателем профкома рудоуправления, и на протяжении 14 лет он защищал интересы рабочих. Также в его компетенции было и решение насущных вопросов – организация охраны труда, улучшение бытовых условий трудящихся. Виктор Всеволодович имеет звание «Ветеран труда», награжден юбилейной ленинской медалью «За добросовестный труд», медалью «100 лет Профсоюзам России». В коллективе рудника ветерана знают как добросовестного и ответственного работника, наставника молодежи, профсоюзного лидера, при котором в рядах рудкома было 4500 трудящихся. Слова благодарности и поздравления от имени генерального директора градообразующего предприятия Ю.А. Козлова и председателя профсоюзного комитета Л.Ю. Ремезова передали и.о. директора рудоуправления И.Л. Венедиктов и председатель профсоюзной организации рудоуправления Е.В. Нусс.
Поздравления ветеранов со значимыми в их жизни датами стало доброй традицией комбината. К примеру, в 2019 году на поощрение и поддержку неработающих пенсионеров ПАО «Ураласбест» направлено около 17,5 млн рублей. Всего в ветеранской организации предприятия состоит свыше 5000 человек, часть из них перешагнула 80-летний рубеж. Для них проводятся развлекательные и оздоровительные мероприятия, их вовлекают в различную деятельность, позволяя жить полноценной жизнью. Кстати, «Ураласбест», гордящийся своими ветеранами, в прошлом году выпустил специальную книгу, посвященную судьбам ветеранов труда, перешагнувших 80- и 90-летние рубежи. Она называется «Поколение победителей» и описывает судьбы старшего поколения работников комбината, за свою долгую и насыщенную жизнь сумевших построить одно из наиболее успешных предприятий хризотиловой отрасли в современном мире.
Сотрудник комбината «Ураласбест» Виктор Всеволодович Красовский проработал на предприятии более 50 лет. В 1951 году, сразу после окончания Новочеркасского горного техникума, он пришел мастером в Южное рудоуправление. Сегодня заслуженный специалист комбината удостоен памятной серебряной медали «За стаж работы свыше 50 лет».
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