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Актуальность онлайн-платформ во время пандемии, онлайн трансляции спортивных событий и другие новости азартной сферы
Ксения ДАВЫДОВА   
22 Ноября 2020 г.
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Актуальность онлайн-платформ во время пандемии, онлайн трансляции спортивных событий и другие новости азартной сферы

В период пандемии COVID-19 большинство компаний оказались на грани банкротства. Однако онлайн букмекерские конторы и казино показали свою устойчивость. Эксперты считают, что это перспективная вертикаль игорного бизнеса в такой сложный экономический период. Несмотря на то, что наземные казино терпят убытки, их онлайн-версии продолжают приносить стабильную прибыль. Некоторые из них стали гораздо популярнее, чем до введения карантинных ограничений.

Пройдя регистрацию на официальном сайте Topbukmeker https://top-bukmeker.bet/smotret-sport-online/, можно просматривать онлайн трансляции спортивных событий Live TV и выбирать наиболее интересные команды для ставок. Конечно же, многие традиционные спортивные дисциплины были перенесены на неопределенный срок в связи с карантином, но всё ещё актуальны виртуальный и киберспорт. Многие классические виды спорта уже возобновили проведение матчей, в связи с этим доходы индустрии в разы увеличились.

Актуальность онлайн-платформ во время пандемии, онлайн трансляции спортивных событий и другие новости азартной сферы

Способы раскрутки гемблинг проектов

Прежде чем создавать собственную гемблинг-платформу, разработчикам необходимо изучить многие способы, которые используют зарубежные ресурсы. В первую очередь важно подобрать качественный дизайн сайта и мобильного приложения привлекающие внимание аудитории. При этом он должен отличаться простым управлением и отвечать всем требованиям пользователей. Важно соблюдать и прозрачную политику. Клиенты должны знать, что пользуясь выбранным ресурсом они гарантированно получат свой выигрыш и смогут пользоваться качественными услугами. Играет роль и наличие бесплатного контента, возможность просматривать онлайн трансляции спортивных событий и бонусные поощрение, которые также привлекают клиентов. Для раскрутки платформ используют SEO продвижение, что позволяет быстро вывести сайт в топ.

Реклама гемблинг услуг

Рекламируя свою продукцию владельцы букмекерских контор должны доказать, что их контент качественный и надежный. Чаще всего пользователи ассоциируют компанию с рекламой и она должна доносить её особенности. Кроме того, реклама обязана соответствовать действующему законодательству, предоставляя актуальную информацию и рассчитываться только на взрослую аудиторию. В случае навязчивых роликов, завлекающих несовершеннолетних лиц, платформы могут быть заблокированы и иметь обратный эффект, оставив сайт без потока клиентов.

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