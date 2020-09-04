Здравствуй, школа! Первоклассники получили подарки от депутатов

В Иркутской области 1 сентября пошли в первый класс более 36 тысяч ребят. Депутаты Законодательного собрания региона не оставили это без внимания, подарив ученикам школ разных районов области подарки. Парламентарии помогли школьникам собрать портфели, устроили в поселках праздники ко Дню знаний, позаботились о здоровье малышей.

Мой первый портфель

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова передала новенькие рюкзаки с набором всего необходимого для учебы – тетрадями, ручками, карандашами, фломастерами, красками, альбомами и многим другим – шестерым ученикам школы поселка Бидоги и трем первоклассникам из школы поселка Изыкан Чунского района.

– Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа как для педагогов, так и для школьников. Желаю всем успехов в новом учебном году, педагогам – интересных творческих находок, талантливых и благодарных учеников, родителям – мудрости и терпения, школьникам – новых открытий и ярких достижений в учебе, – отметила Наталья Дикусарова.

Депутат Ольга Безродных помогла подготовиться к школе троим первоклассникам из многодетных семей в селе Баргадай Зиминского района. Это Вероника Чулкова, Николай Сидоров и Анастасия Матвеева.

– Мы знаем, что сборы ребенка в школу – это всегда серьезные траты, тем более, в многодетных семьях, ведь в каждой из этих семей в этом году уже будет по два-три школьника. Очень надеюсь, что моя помощь оказалась нужной и своевременной. Вполне возможно, что ребятишки станут одноклассниками и со временем даже подружатся, – не исключила Ольга Безродных.

Ребята действительно не скрывали радости, ведь каждый из них получил новенький «Набор первоклассника», а их братья и сестры, которые тоже идут в школу, – различные учебные принадлежности.

Депутат ЗС, генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев вручил портфели будущим первоклассникам Ленинского округа Иркутска. По сложившейся традиции, он подарил 24 красивых ранца с набором всего необходимого ребятам из многодетных семей.

– Школа – один из важнейших этапов в жизни каждого человека, там вы получите знания по самым разным предметам, которые в будущем помогут вам выбрать интересную профессию по душе, – отметил, напутствуя ребят, Александр Вепрев. – Думаю, кто-то из вас придет и к нам на завод, чтобы вместе с нашим коллективом строить современные российские самолеты. Но это в будущем, а сегодня желаю вам успехов в учебе и отличных отметок!

Ученики 11 школ Усольского района в канун Дня знаний получили подарки от парламентария Павла Сумарокова. Его благотворительный фонд на протяжении вот уже нескольких лет поддерживает добрую традицию вручения портфелей и наборов школьных принадлежностей детям из малообеспеченных семей.

Как рассказал депутат, за время проведения благотворительной акции, которая длится несколько дней, детям из малообеспеченных семей с пожеланиями хорошей учебы вручили 150 школьных портфелей – в каждом из них все необходимое для учебы: ручки, карандаши, тетради, краски, альбомы и многое другое, что пригодится каждому ученику. Депутат и волонтеры фонда побывали в 11 школах различных населенных пунктов Усольского района – в Белореченском, Мальте, Тельме, Биликтуе, Железнодорожном, Большой Елани, Новожилкино, Хайте, Целотах, Раздолье и Тальянах.

– Сегодня достаточно непросто сельским ребятишкам получать всестороннее образование, – говорит Павел Сумароков. – Где-то в отдаленных деревнях и селах не хватает учителей, оборудования. Но дети всегда тянутся к знаниям. Наша задача – поддержать детей и педагогов, помочь в создании условий для полноценного обучения.

Подарки и школьные портфели от Магомеда Курбайлова накануне 1 сентября получили первоклассники Нижнеилимского и Усть-Кутского районов. Директор благотворительного фонда депутата и волонтеры побывали в нескольких селах и деревнях Нижнеилимского района, а также в школах Усть-Кута и Железногорска. Волонтеры пожелали школьникам хорошей учебы и подарили детям из малообеспеченных семей несколько десятков школьных рюкзаков.

От всего сердца

Другие депутаты также не остались в стороне от Дня знаний. Традиционно в августе парламентарий Евгений Сарсенбаев участвует в благотворительной акции «Дорога в школу», которую проводит общественная организация Ангарска «Большая семья», работающая с самыми не защищенными слоями населения, нуждающимися в помощи и поддержке. На сегодняшний день в ней на учете состоят 650 детей в возрасте от полутора до 14 лет.

Учитывая, что пандемия еще больше усилила нагрузку на бюджет малообеспеченных семей, Евгений Сарсенбаев также оказал финансовую помощь группе дневного пребывания для детей из семей с тяжелым материальным положением при католическом приходе Ангарска для приобретения канцелярских и школьных товаров.

Наталья Дикусарова накануне Дня знаний подарила школе поселка Бидоги Чунского района набор кухонных принадлежностей и посуды для школьной столовой. Новые тарелки и стаканы, ложки и поварешки, кастрюли и разделочные доски теперь стали украшением местной столовой к радости учеников, педагогов и родителей.

– Может быть для городских школ это и не событие вовсе – набор посуды, а для нашей небольшой сельской школы – настоящий подарок, нужный и необходимый, – рассказала ИА «Байкал Инфо» директор школы Наталья Заречнева. – Хоть у нас и учится только 17 детей, столовая утварь и посуда давно требовали замены.

На средства Магомеда Курбайлова к началу нового учебного года для школ поселков Новая Игирма и Новоилимск было приобретено восемь ноутбуков, а для Усть-Кутской школы № 6 – архивные шкафы и столы. Не остались без подарков и студенты техникума в Железногорске-Илимском. От имени депутата учебному заведению было подарено два новых современных ноутбука. На все это благотворительный фонд Магомеда Курбайлова направил свыше 500 тысяч рублей.

Евгений Бакуров обеспечил юным жителям Правобережной части Братска возможность оздоравливаться в соляной пещере. На ремонт помещения, приобретение и монтаж оборудования силами специализированной организации было направлено 600 тысяч рублей.

– Сегодня все организационные и строительные моменты позади. С начала сентября соляная пещера начнет прием пациентов. Нет ничего важнее сохранения здоровья детей. А в таком волшебном кабинете они вместе с лечением получат еще и эмоциональное удовольствие, – уверен Евгений Бакуров.

В амбулатории поселка Железнодорожный Усть-Илимского района вскоре появится небольшой реабилитационный центр. В его основе будет бассейн, который монтируют в здании поселковой амбулатории. Там планируют проводить занятия по реабилитации детей и взрослых с проблемами опорно-двигательного аппарата. Депутаты Артем Лобков и Виталий Перетолчин, представляющие в ЗС Усть-Илимский район, регулярно контролируют ход работ.

– Сейчас строители ведут монтаж чаши бассейна и вентиляции. Работы планируется завершить уже осенью этого года, – рассказал Артем Лобков. – Дополнительный теплый тамбур позволит защитить помещение от холода в зимние морозы. Пандус позволит мамам с колясками, пожилым людям, а также людям с ограниченными возможностями удобно подниматься на крыльцо амбулатории. Работы практически закончены, сейчас идет установка поручней.

Спикер областного парламента Александр Ведерников 1 сентября поздравил с Днем знаний педагогов и учащихся Шелеховского лицея и средней общеобразовательной школы № 2:

– Дорогие педагоги! Для вас День знаний тоже особенный и такой же трепетный, как и для лицеистов. Спасибо вам за то, что даете своим воспитанникам качественные знания и верите в их силы. И пусть в ваших стенах будет как можно больше ребят, которым лицей помог раскрыть свой уникальный талант. Желаю лицеистам отличной учебы, золотых медалей и 100 баллов по ЕГЭ, педагогам и родителям – терпения, понимания и любви к своим детям! С праздником!

Также глава Заксобрания поздравил с Днем знаний педагогов и учеников школы № 2. Группам продленного дня он передал подарок – книги иркутских авторов.

Для души и тела

Кроме того, концерты исполнителей русских народных песен прошли в Иркутске, Саянске и Заларях при поддержке депутата Андрея Маслова.

Иркутское областное отделение всероссийского движения «Русский лад» и московский продюсерский центр «Русская гармонь» 27 августа провели большой концерт в ДК имени Горького в Иркутске. Артисты Александр Ганичев, Светлана Калачева, Сергей Борискин исполнили новую концертную программу с русскими народными песнями и песнями военных лет.

– В этом году масштабного события организовать не удалось из-за ограничительных мер в период самоизоляции. Тем не менее артистам удалось посетить Прибайкалье сейчас, и они намерены в сжатые сроки объехать максимально возможное количество городов и весей. Цель все та же – выявление и поддержка самобытных и талантливых исполнителей, пропаганда народной культуры и игры на гармони, а также общение с народом, – отметил неизменный организатор творческой встречи, председатель регионального отделения «Русский лад» Андрей Маслов.

В иркутском концерте участвовали коллектив из Качугского района «Парни из Анги», артисты «Русского лада» из Нижнеудинска и Заларей. 28 августа артисты побывали в Саянске, 30 августа дали большой концерт в Заларях, на родине легендарного слепого баяниста Ивана Маланина.

Также в конце лета в Приангарье прошел волейбольный турнир между командами Иркутска и Хомутово. Его в один из субботних дней августа организовал Клуб Активных Родителей «КАРкуша» Ленинского района Иркутска при поддержке Благотворительного фонда депутата ЗС Антона Красноштанова.

– Честно говоря, ожидал, что соберутся две-три команды, но активные родители меня приятно удивили, – рассказал сам депутат. – Сразу шесть команд вступили в борьбу за победу, а это уже настоящий турнир. Можно сказать, даже семейный, потому что за участников переживали их близкие и друзья. Соперники не уступали друг другу в мастерстве. Атмосфера царила самая боевая.

По результатам игр первое место заняла одна из команд Иркутска. Воодушевленные победой, они записали видео и вызвали на «дуэль» команду Благотворительного фонда Красноштанова. Вызов был принят.

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