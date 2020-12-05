Сбер и 500 Startups запустили третью волну международного акселератора IT-стартапов

Сбер и 500 Startups запускают третий батч международного акселератора IT-стартапов. Это программа для технологических предпринимателей, основанная на возможностях Сбера, крупнейшей экосистемы страны, а также экспертизе и опыте 500 Startups – одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Сбера, заявки на участие можно подать до 10 января 2021 года.

Третья волна акселератора существенно отличается от всех предыдущих и становится мощнее как ответ на существующие вызовы и условия, в которых стартапы оказались в 2020 году. Во-первых, значительно расширяется география: в этом году подать заявку на участие могут стартапы не только из России, но также из Израиля, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии. Во-вторых, меняется подход к обучению и его покрытие: теперь программа будет состоять из двух этапов. Первый этап – двухнедельные онлайн-буткемпы для 500 лучших стартапов из семи стран. За время буткемпов команды проработают ценностное предложение, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке. Во второй этап – основной акселератор – пройдёт 25 сильнейших стартапов буткемпов. Все этапы акселерационной программы, как и раньше, будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты. Наконец, в этом году увеличилось число партнёров – актуальную информацию можно увидеть на сайте программы https://www.sberbank-500.ru.

За время двух предыдущих батчей участники привлекли свыше 400 млн рублей инвестиций от сторонних инвесторов и 190 млн рублей – от Сбера, заключили партнёрства с компаниями экосистемы и корпорациями-партнёрами. В третьей волне лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund, 10+ фондов-партнёров и индивидуальный подход на рыночных условиях.

– Все великие и успешные компании когда-то были неокрепшими новичками с большими мечтами и искали на рынке партнёров, которые в них поверят. Проект Sber500 – это наше плечо поддержки для талантливых стартапов, трамплин для прорывных бизнес-моделей, продуктов и сервисов. Мы благодарим десятки крупнейших российских и международных корпораций, которые вместе с нами участвуют в этом проекте и поддерживают стартапы в такое тяжёлое для них время. В этом году мы ждём в акселератор не только российские, но и зарубежные технологически продвинутые команды, которые мечтают изменить мир к лучшему. Расширение географии проекта усилит конкуренцию между стартапами и поможет продвинуть на рынке самые сильные и крутые идеи и решения, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

К участию в программе приглашаются стартапы, уже имеющие юридическое лицо, первые продажи и MVP (работающая версия продукта) в следующих отраслях: Marketing & Advertising Solutions, Process Automatization Solutions, Mapping & Geolocation, EduTech & HR Tech, MedTech, SportTech, Data Analytics Solutions, Smart Home Solutions и прочих.

Обучение в акселераторе завершится демо-днём, на котором стартапы представят свои проекты 500+ инвесторам, бизнес-ангелам и представителям крупнейших инновационных корпораций.

О новостях в сфере инноваций и венчурной активности экосистемы Сбера можно будет узнавать в телеграм-канале https://t.me/sberstartup.

500 Startups – венчурная компания, миссия которой – искать и поддерживать самых талантливых предпринимателей в мире, помогать им создавать успешные масштабируемые компании и строить процветающие глобальные экосистемы. Это одна из самых активных венчурных фирм в мире. С момента своего создания в Силиконовой долине 500 Startups проинвестировали более чем в 5000 предпринимателей из 75+ стран. В 2019 году 500 Startups был назван инвестором номер один в мире по количеству венчурных сделок.

По инф. Телеинформа

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