Декларация цен

В соответствии с ст. 49 Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», ст. 77 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», ООО «БайкалТелеИнформ» (редакция сетевого издания «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru) извещает о готовности оказывать зарегистрированным кандидатам услуги по платному размещению агитационных материалов в ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Иркутской области, а также по муниципальным выборам, проводящимся в Иркутской области 13 сентября 2020 г. .

1. Расценки на публикации:

Текстовые материалы агитационного характера, стоимость: 6 000 (шесть тысяч) рублей за каждые полные и неполные 1000 знаков, включая пробелы. Включение фотографий и графических изображений в публикации — 3000 (три тысячи) рублей за каждое изображение.

2. Размещение баннеров на сайте moi-goda.ru:

Баннер На схеме Показы Формат баннера (пикс) Ширина факт, с учетом адаптивности верстки Моб. версия (см. схему) Цена, месяц (руб, 1 неделя = 1\4 цены) % от ширины экрана В пикс. - на мониторе 1366х768 Стандартная размерность (пользовательский размер меняется, с учетом адаптивной верстки) Левый

сквозной

малый 1



Всегда (Главная, рубрики,

разделы, регионы,

публикации) 300 x 250 25%

265 НЕТ 30 000 Левый

сквозной

большой Всегда (Главная, рубрики,

разделы, регионы,

публикации) 300 x 600 40 000 Центр-

Главная 2





Только Главная страница (под

основным блоком анонсов) 728 x 90 (468 x

60) 50% 740 4 25 000 Центр —

Сквозной Всегда (Главная, рубрики,

разделы, публикации —

кроме Регионов) 40 000 Центр —

Раздел Верх одного из Разделов

(лента анонсов + публикации) 20 000

Схема расположения баннеров:

При подаче конкурентных заявок на размещение на одной и той же позиции, баннеры размещаются один под другим в порядке подачи заявок, заключения договоров и получения оплаты.

Регистрационные данные СМИ: «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года. Cайт moi-goda.ru.

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