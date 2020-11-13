Осенний наплыв. Будни врача. Записки с натуры

Дачный сезон закончился. Картошку выкопали. В связи с этим вспомнилась расхожая фраза дяди Мити из кинофильма «Любовь и голуби»: «Откопались уже». Наш народ повалил в поликлинику. На обследование. Массово. Компенсировать время пандемии. Осенний наплыв. Район растёт. Поликлиника с трудом справляется с возросшим потоком пациентов. Осенний мини-коллапс.

– А я не могу смотреть ЕЩЁ быстрее – застегивая белый халат на все пуговицы, жалуется мне доктор и горестно вздыхает. А второй врач до конца недели в отпуске. Я один.

– Понимаю – вздыхаю я и пробегаю глазами список пациентов на день. Полная занятость. Рабочее время расписано до минуты.

Доктор устроился к нам год назад, и нас сразу поставили в пару. Вежливый. Спокойный. Опытный. Отличный специалист. Голос повышать в принципе не умеет. Первые два месяца на потоке то ворчал, то тихо стонал, то слабо протестовал за аппаратом: «Как можно работать при такой нагрузке? Это физически невозможно! Уволюсь! Уволюсь!» А завотделением причитал: «Что вы! Что вы! – и хватался за голову. – А кто работать будет?»

Год прошёл. Сейчас наш доктор уже ничему не удивляется. Втянулся. Привык. К нагрузке. И даже найдёт минуту пошутить.

Выхожу из кабинета в коридор. Пациенты стоят толпой. Как на забастовке. Протягивают мне белые бумажные четырёхугольники – направления на УЗИ. Молчат. Но это молчание перед бурей.

Сверяюсь по списку:

– На 8 часов по записи Иванов здесь?

– Да.

– Давайте направление и идём со мной.

Остальные наперебой:

– А меня возьмите без записи. В регистратуре запись только по пятницам. Сегодня пятница. Пришла к 7:30. Запись расхватали за 15 минут. А у меня через неделю операция. Доктор примет меня? – интересуется женщина.

Стою спокойная, как утёс в бушующем море.

– Ожидайте. Я скажу доктору.

– Нет, вначале меня возьмите. У меня «cito» (срочно) в направлении. Мне в онкодиспансер. Меня без очереди взять обязаны. Или я пойду жаловаться.

– И у меня в направлении «cito» стоит.

– А мне платно. На комиссию по трудоустройству – мужчина протягивает чек и добавляет срывающимся голосом: «Что, мне в общей очереди сидеть? У меня вообще-то услуга платная....

– Девушка, у меня запись на 8:30, – металлическим голосом заявляет дама с безупречной причёской и предупреждает: – Я ровно в 8:30 минута в минуту зайду в кабинет. Для чего тогда запись?

– Милая, а как же мы? – две тихие бабульки слева от меня. Нам на эхо сердца по диспансеризации. У меня ноги не ходят. На такси приехала.

Паренёк бритый, смешной, худющий, смотрит растерянно: «Военкомат. Призывник. Вот направление. УЗИ почек. А доктор хороший?

– Хороший.

– А у меня запись на завтра. Но я хочу сегодня пройти. Мне брюшную полость посмотреть. А пусть доктор мне ещё почки посмотрит. Ну что, ему трудно, что ли? – надув губы, капризничает девушка с модной сумочкой.

Возвращаюсь в кабинет.

– Сколько их там? – врач спокойный и собранный.

Рассказываю.

– В приоритете по записи. Потом по «cito», платные и… – машет рукой. – И всех остальных возьму.

Стараемся как можем. Чтобы очередь уменьшилась. К 10 часам вышли из прорыва. Идём минута в минуту. Без опозданий. На скамейках у кабинета много свободных мест. Выкраивается трёхминутное окно. Хлебнуть чай. Пока снова не набежали.

Врач досматривает пациента. Дверь открывается. На пороге – терапевты. Этим приглашение не нужно. Ждём, что скажут. Привычно покрутившись на пороге, оценили обстановку, радостно заявляют: «Надо срочно посмотреть одну пациентку. Прямо сейчас. И добавляют хитро: «Всё равно пока у вас никого нет». А в глазах читается: «Сидите тут без дела».

Смотрим грустно на вскипевший чайник. Пока доктор выслушивает подробности, улучила момент, скользнула в соседний кабинет к шкафу с одеждой. Проветривали кабинет часто. Холодно стало. Решила водолазку под халат надеть. Только натянула ворот на голову, слышу: «Вы где?» Секунда – и водолазка на мне, халат в руки – и бегом обратно.

Возвращаюсь в кабинет. Врач сидит за столом на моём месте. Листает журнал учёта пациентов. Свет от настольной лампы падает на лицо. Печальный взгляд. Думает о чём-то своём.

– А где халат? – встречает меня вопросом. Увидел халат в руке, улыбка поползла по лицу – думал... разорвали... пациенты в коридоре.

– Ага, – говорю. И, чтобы поддержать шутку, слегка оттягиваю душную маску вниз с носа, интенсивно моргаю правым глазом: – И фингал поставили…

– Это... в следующий раз, – философски замечает доктор и прячет улыбку. – Собрались. Работаем дальше.

– А можно узнать фамилию врача и медсестры. Хочу выразить благодарность, – бабушка в коридорчике обувается. – Так внимательно отнеслись.

Трещит стационарный телефон на столе. Местная связь.

На третьем гудке отрываюсь от бумажной работы, беру трубку. Начальство. «Сейчас к вам отправлю бабушку, надо посмотреть. Ветеран труда».

Передаю трубку врачу. Он устало в трубку: «Приму, но придётся подождать. У меня народу полно».

На какой-то момент в кабинете воцарилась тишина.

– Влажная уборка кабинета, – за дверью звонкий голос санитарки. Слышно, как тихонько звякнула дужка ведра. – С какого кабинета начинать?

– С соседнего, – кричим хором.

– Обследование закончено. Вставайте с кушетки. Одевайтесь. В коридоре ждите протокол.

Глаза, полные благодарности. «Ох, спасибо, что приняли».

Мне на стол летит купюра.

– Не-не-не. Не надо.

А пациент уже выбежал в коридор.

– А где у нас скрепочка? – доктор вздохнул, встал со стула и подошёл к столу. Дописываю протокол. Врач металлической скрепкой прижимает купюру к протоколу. Так и отдаю в руки пациенту.

Попутно вспоминается недавний случай. В благодарность одна бабушка собственноручно связала тёплые носки. Отказа не принимала и обижалась. Пришлось взять. Носки классные. Спасибо ей.

…И так каждый день. Высокая степень загруженности. Осенний наплыв.

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