Когда молоды душой

Ушёл в историю 2020 год, год испытаний, год-возмутитель спокойствия. Пандемия, конечно же, внесла свои коррективы в жизнь – и всей страны, и отдельных семей, и в работу различных организаций. В том числе и общественных, таких как наша ветеранская организация Ивано-Матрёнинской детской больницы.

Клуб Совета ветеранов больницы «Матрёшка» в январе собрал своих ветеранов на встречу Старого Нового года. Это стало уже доброй традицией, когда бывшие работники предприятия собираются вместе, чтобы вспомнить минувший год, повстречаться с интересными людьми и коллективами. Так было и год и два года назад.

В этот раз собрались в основном «Дети войны». В кабинете, выделенном руководством больницы специально для ветеранской организации, накрыли стол для чаепития из того, что принёс каждый – получилось, как всегда, шикарно. Обсудили сделанное за год, наметили дела на год текущий.

Основными событиями для нас, конечно же, были 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне и 125-летний юбилей нашей больницы.

Конечно, не всем нашим планам по понятным причинам суждено было сбыться, но основное мы всё-таки сделали. К юбилею больницы мы выпустили книгу «О людях Ивано-Матрёнинской, с любовью», где ветеранам ВОВ посвятили отдельную главу, и каждый из них получил эту книгу в подарок. В этой книге есть и рассказы о ветеранах-сотрудниках больницы, которые проработали в ней не один десяток лет на благо здоровья детей. Не забыли рассказать в книге и об ушедших. Теперь вот читаем эту книгу и вспоминаем, как и сами работали и отдыхали.

Вспоминали и незабываемую встречу с коллективом хора «Ветеран» из городского творческого клуба «Любимовка» (директор – Л. А. Барановская). Какое же удовольствие мы получили от этого коллектива! И хотя на встрече с нами они были не в полном составе, но даже то, что они представили, поразило нас до глубины души – она же просто пела во след каждой из исполненных ими песен. А какие в этом хоре мужчины! Просто красавцы! Седовласые, подтянутые, стройные и такие поющие! А уж когда мы узнали, что одному их солисту 90 лет, а другому и того больше – 93 года, и к тому же тот, что «помоложе», ещё и продолжает подрабатывать дворником – удивлению нашему не было предела!

А их моряк-танцор?! Лёгкий в движениях, с улыбкой на лице, с хитринкой в глазах – он так душевно танцевал и пел вместе со своей «любезной» партнершей, что восхищение свое мы не могла передать словами. А еще мы были горды от того, что в «Ветеране» среди поющих женщин в великолепных своих концертных нарядах, солировала и пенсионерка из нашей больницы – М. М. Кулиш.

Этому замечательному коллективу недавно исполнилось четверть века, в составе хора есть участники, которые поют в нем со дня его создания, но этот хор всегда востребован и неимоверно популярен все эти годы! Может еще и потому, что в его репертуаре звучат знакомые всем песни, которые пели мы в своей юности, пели наши родители, и которые звучат по сей день. Большая заслуга в этом руководителя хора Ольги Леонидовны Зайнулиной. Она не только вместе с исполнителями сумела подобрать популярный среди всех поколений репертуар, но и сама в каждой песне «зажигает» так, что вместе с нею поют не только участники хора, но и слушатели.

Неоднократный наш гость и ансамбль сценического бального танца «Ретро» под руководством И. А. Зинкова. Когда глядишь на красивых, стройных, с плавными лёгкими движениями танцовщиц, даже не верится, что в составе его тоже пенсионеры – уж настолько эти молодые, элегантные женщины завораживали нас в танце, что самим уже хотелось расправить плечи и начать танцевать вместе с ними. А участница ансамбля Лилия Анатольевна Мочальникова, кроме того, еще так одухотворенно читала стихи и пела под гитару, что мы и вовсе забывали про свой возраст.

И вот когда смотришь на этих поющих и танцующих людей, осознаешь, что жизнь все-таки прекрасна и удивительна, и она неповторима. И что у этих людей, вне зависимости от их возраста, как поётся в песне, «душа – дар божий – молода».

Несмотря на пандемию, они продолжают встречаться, репетировать новые танцы и песни, а потом дарят свое искусство все новым и новым благодарным зрителям. И вот поэтому хочется пожелать всем этим коллективам процветания, успехов в жизни, тепла и уюта семьям и всего только самого доброго!

Пусть звучат их необыкновенные голоса, пусть кружатся в ритме танца красивые женщины на радость окружающим! Зараза же не всесильна, она рано или поздно закончится, и мы вновь с удовольствием будем встречаться с дорогими нашему сердцу коллективами и друг с другом. Любая пандемия конечна, а искусство – вечно! Вот в это и будем верить, дорогие наши пенсионеры-ветераны!

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