Итоги уходящего года

Уважаемые жители 12-го округа!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! 2020 год выдался непростым, особенно в сфере здравоохранения, но я надеюсь, что прилагаемые всеми нами усилия по решению проблем, связанных с коронавирусом, приведут к положительным тенденциям.

Каждый год под бой курантов мы загадываем желания, ставим перед собой цели и задачи на будущее и подводим итоги. В преддверии Нового года я представляю вашему вниманию отчет моей депутатской деятельности за уходящий год.

В период предвыборной кампании большинство ваших наказов было связано с нехваткой социальных объектов в округе: взрослая и детская поликлиники, общеобразовательные школы и школы дополнительного образования, детские сады.

На сегодняшний день по проектной документации на строительство филиала поликлиники ОГБУЗ № 1 в границах улиц Ширямова, Дыбовского и Депутатской получено положительное заключение экспертизы, направлено письмо в аппарат губернатора Иркутской области о выделении денежных средств на строительство в 2021 г. Под строительство детской поликлиники определен земельный участок в районе плотины ГЭС, недалеко от здания, в котором расположена новая детская стоматологическая полиника. Сейчас министерством строительства и дорожного хозяйства проводится предварительный расчет стоимости строительства.

На 2021-2022 гг. запланировано проектирование строительства общеобразовательной школы на 1500 мест на улице Дальневосточной, а также расширение школы № 27 на бульваре Постышева на 650 мест. Выполнена проектно-сметная документация на строительство детской школы искусств на 600 человек на пересечении улиц Коммунистической и Лыткина.

Согласно генеральному плану Иркутска, зоны планируемого до 2023 г. размещения дошкольных учреждений следующие:

в районе улиц Провиантской и Коммунистической, на 220 мест

на пересечении Седова и 4-й Советской, на 110 мест.

В 2020 году в нашем округе завершили первый этап благоустройства общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это аллея бульвара Постышева, где обустроены пешеходные дорожки, газоны, двухуровневое освещение. В следующем году запланирована установка спортивных площадок и комфортных лавочек. Второй объект – мусульманский мемориальный комплекс (Татарское кладбище), где установлен новый кованый забор и частично расчищена территория.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт автодороги на протяжении всего бульвара Постышева, по просьбам жителей оборудован дополнительный остановочный пункт, установлено ограждение на пешеходных дорожках. И, наконец-то, появился светофор на пешеходном переходе с самым интенсивным движением, установка которого также была в наказах жителей.

Удалось добиться асфальтирования грунтовой дороги – участка улицы Дальневосточной от переулка Пограничный до дома № 65, так как, со слов старожилов, с момента заселения в дома на этой улице, а происходило это почти 60 лет назад, им обещали привести дорогу в порядок.

В рамках муниципальных программ осуществлена реконструкция и установка дополнительных светофоров на перекрестке улиц Трилиссера и 25 Октября, Седова – 4-я Советская, Трилиссера – Седова и на перекрестке Советская – 25 Октября – Парковая.

Также доукомплектованы детские площадки по адресам: бульвар Постышева, 20; бульвар Постышева, 5, 7, 9; бульвар Постышева, 13, 17, 15 и установлены теневые навесы и малые архитектурные форму в МБДОУ № 141.

К сожалению, по вине подрядчика, выигравшего тендер по благоустройству дворовых территорий, в уходящем году не было проведено работ ни по одному адресу в нашем округе. Но все эти работы перешли на следующий год, а это:

Обустройство двух парковочных карманов возле детского сада № 133 (со стороны дома № 13 на бульваре Постышева, между домом № 21 и детским садом).

Расширение парковки во дворе дома № 57 по улице Дальневосточной.

Ремонт дворовых проездов по адресам:

– ул. Сибирская, 40 – Дальневосточная, 55а;

– ул. Дальневосточная, 61 – Дальневосточная, 57.

Что касается общественной работы, то в связи с локдауном праздничных мероприятий практически не проводили. В период пандемии мной было инициирована и осуществлена адресная помощь по выдаче продуктовых наборов в количестве 500 шт. пожилым людям и многодетным семьям.

Подводя итоги, хочу отметить, что предстоит выполнить много работы по наказам и обращениям жителей. Из запланированного на 2021 год хочу выделить следующее:

1. Начало работ по строительству объекта «Берегоукрепление и благоустройство набережной Ангары от плотины ГЭС до бульвара Постышева». В рамках комплекса мероприятий будут проводиться работы по берегоукреплению, переустройству ливневой канализации, в т. ч. строительство локальных очистных сооружений, что позволит отвести ливневые воды по Верхней Набережной, Дальневосточной и по бульвару Постышева.

2. Капитальный ремонт и расширение до четырех полос участка дороги от съезда с Академического моста до дома № 107 на Верхней Набережной.

3. Капитальный ремонт участка улицы Дальневосточной от бульвара Постышева до улицы 30-й Дивизии.

4. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий – подано более 10 заявок, в т. ч. установка ограничительных столбиков вдоль здания детской библиотеки на бульваре Постышева, 35 и обустройство ограничения в районе МБОУ СОШ № 39 на улице Цимлянской, 15а.

5. Реконструкция заброшенного хоккейного корта возле МБОУ СОШ № 27, переустройство в современную универсальную спортивную площадку для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, а также будет оборудована зона с тренажерами для взрослых.

6. В рамках проекта «Народные инициативы» будет продолжена работа по благоустройству стадиона МБОУ СОШ № 27.

7. Открытие торговой точки на бульваре Постышева СХПК «Усольский свинокомплекс».

В завершение хочу еще раз поздравить всех с наступающими праздниками. Пусть наступающий год станет для вас годом добрых перемен, мира и согласия. Пусть и дальше тепло вашего семейного очага согревает вас и ваших близких. Счастья и здоровья вам в Новом году!