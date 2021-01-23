Друзья поминают и вспоминают

Как быстротечно время… Все последние недели проходили в скорби и печали, и вот 24 января исполнится уже сорок дней, как ушла от нас подруга, педагог, добрейшей души человек, воспитатель детей от нулевого класса до выпускного, образцовая жена, прекрасная мама троих детей, Татьяна Лаврентьевна Маслобоева.

Педагогом Татьяна Лаврентьевна была уникальным: получив образование в Тулунском педучилище, могла обучать детей на дому в деревнях, преподавала в младших классах, в старших классах вела математику. В своих отзывах на её уход её бывшие ученики писали: «Жалко до слёз, обидно вдвойне… Она пришла к нам совсем молодая, мы учились в шестом классе, она стала у нас классным руководителем. Не передать словами, как мы её любили. О ней остались только хорошие воспоминания…», «Светлая память Татьяне Лаврентьевне, она была хорошим человеком и учителем от Бога».

Моя подруга, как и все, наверное, люди, переживала и взлёты, и падения, но никогда не теряла самообладания, присутствия духа, в любой ситуации находила выход из положения, до последнего вздоха была первой, никогда не пасовала перед трудностями, легко их преодолевала. Во всем этом она всегда была примером и для своих воспитанников, и для всех окружающих её людей.

А ведь в ее жизни были и трагедии. Чего только стоило потерять в один момент дочь и двух внучек! Но как-то смогла заглушить свою боль и пережить это огромное горе, сосредоточив всю свою любовь и внимание на второй дочери и сыне, нашла в себе силы заняться общественными делами. Много лет Татьяна Лаврентьевна была членом поселкового совета ветеранов, пела в местном хоре «Русская песня».

А как она активно, несмотря на свой почтенный возраст, принимала участие в спортивных соревнованиях среди ветеранов поселкового, районного, областного уровней – бегала на лыжах, стреляла из винтовки, кидала дартс! И не только участвовала, но и побеждала, постоянно занимая призовые места и вселяя уверенность своей команде в победе. Такой уж у неё был характер, такие сила духа и воли!

А ещё Лаврентьевна была непревзойдённым огородником и садоводом. Её овощи, фрукты неоднократно выставлялись и приносили призовые места на всевозможных выставках, включая и областные в «Сибэкспоцентре» Иркутска. Она очень гордилась своим садом, и в палисаднике у неё всегда были цветы для души и на радость людям.

Особым её хобби было вязание половиков и напольных кружков различного вида и конфигурации. Их она дарила людям просто так, они массово расходились не только по домам нашего посёлка, но и по знакомым, друзьям из разных мест и сейчас напоминают многим и многим людям о их великодушной хозяйке.

А для меня она была просто подругой. Мы были с ней вместе 40 лет и ни разу за эти долгие годы не поссорились – не было причин. Таня для меня была свечой, теплый свет которой не раз выводил меня из темноты – в трудные минуты жизни я шла на этот огонёк, как на свет далёкой путеводной звезды, и всё в моей жизни становилось на свои места.

Я не поэт, но, помня всё, и в благодарность за жизнь рядом с таким человеком решила выразить свои чувства таким вот образом:

Сегодня ночь я не спала,

Всё думала, гадала –

Зачем же тихо ты ушла

И ничего мне не сказала?

Покинуть мир, где ты жила,

Детей растила, ягоды брала.

Неужто всё постыло стало

Или от жизни ты устала?

Впервые ты ушла одна,

Меня оставив на пороге.

Погасла путеводная звезда,

Как мне искать теперь дорогу?

Огромное спасибо всем, кто принял участие в похоронах Татьяны Лаврентьевны! Вы оказали неоценимую помощь родным. Низкий вам поклон!

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