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За нашими денежками власти смотрят все пристальнее: о новшествах наступившего года
|Ольга Кузнецова, Павел Зубов, sobesednik.ru
|19 Января 2021 г.
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За нашими денежками власти смотрят все пристальнее: о новшествах наступившего года
Про нововведения в сфере обращения с наличными и про налоги на вклады не говорит сейчас только ленивый. И зря, конечно, кажется, что все это пенсионеров никак не касается. А сбережения, которые есть у многих? А родственники, которые могут попросить иной раз помочь с финансовыми операциями? В общем, как ни крути, а затронуть все нововводимое может и пенсионную аудиторию. А потому давайте вникнем, что все-таки от властей на нас «свалится».
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