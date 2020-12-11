Случайная гениальность

Один человек кинул, не целясь, камень и сбил летящую птицу. После этого о нём пошла слава, как о самом метком человеке. Проходивший мимо старик, узнав об этом, сказал:
— Видел я попугая, умеющего кричать «Благой учитель». Но этим он не улучшил свои возможности. Один медведь случайно оставил свою добычу на пороге голодающего, но не перестал быть зверем. Пчела случайно прорвала нарыв больного, но не заработала себе блаженства. Даже змея однажды своим ядом спасла жизнь. Только сознательность и непреложность дают последствия.
Легендарный президент столичного Музея имени Пушкина скончалась 30 ноября от острой сердечно-сосудистой недостаточности вследствие заражения COVID-19. Уход из жизни личности такого масштаба – абсолютно невосполнимая потеря для культуры, говорится в соболезнованиях директоров Лувра и Уффици. Будущей весной Ирине Антоновой исполнилось бы 99 лет.
Прилюдное попрание чести порой считалось даже более суровым наказанием, нежели смертная казнь, поскольку поруганному гражданину потом приходилось мириться с бесславием, сопровождавшим его на протяжении всего земного пути.
Кавказские абреки, которые изначально представляли собой преступников-изгнанников, вынужденных уходить из общины и скитаться по горам из-за всеобщего осуждения, имели свой «кодекс» обетов. Позже удаляться в труднодоступные уголки высокогорья стали мужчины, недовольные политикой царизма, а также те, кто покидал общество в силу постигших их личных трагедий.
На телеканале «Россия 1» показали один из самых ожидаемых проектов сезона — сериал «Грозный». Речь в нем идет о событиях 1547–1572 годов: первые эпизоды связаны с женитьбой молодого царя, последние — с походом на Москву крымского хана Девлет-Гирея и битвой при Молодях.
Заломы в области нижней части носа и губ — мимические или возрастные морщинки, именуемые в народе «носогубками», способны исказить даже самые милые черты, придавая образу усталости и грусти. Поэтому избавиться от них жаждет каждая леди. Желательно без операций, при помощи косметических средств промышленного или домашнего производства. Сегодня расскажем рецепт, который облетел весь интернет.
В дацане работал астрологом лама Бимба. Ему долгое время помогал дух, которого звали Теуран. Этот дух был очень деятельным и постоянно требовал новые задания. Ближе к старости лама решил избавиться от духа, потому что его активность стала утомлять.
Кем была для отважного барона Карла Густава Эмиля Маннергейма, офицера Русской императорской армии, балерина Екатерина Гельцер, сейчас сказать сложно. Во всяком случае, ни в официальной биографии барона, ни в его мемуарах, ни в воспоминаниях членов общества потомков Маннергейма (такое есть в Финляндии), не упоминается ни балерина Гельцер, ни ее сын.
В СССР, особенно в сталинскую эпоху, существовала иерархия вождей — от самого главного вождя до наркомов и директоров заводов. Также обстояли дела в культуре, искусстве, гуманитарных науках. О том, как «управляли» культурой в СССР, рассказывает доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Борис Илизаров.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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