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Случайная гениальность
Притча неизвестного происхождения   
11 Декабря 2020 г.
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birds 1

Один человек кинул, не целясь, камень и сбил летящую птицу. После этого о нём пошла слава, как о самом метком человеке. Проходивший мимо старик, узнав об этом, сказал:

— Видел я попугая, умеющего кричать «Благой учитель». Но этим он не улучшил свои возможности. Один медведь случайно оставил свою добычу на пороге голодающего, но не перестал быть зверем. Пчела случайно прорвала нарыв больного, но не заработала себе блаженства. Даже змея однажды своим ядом спасла жизнь. Только сознательность и непреложность дают последствия.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

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