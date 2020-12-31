Можно ли спасти мир?

Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую...
Светлана Жильцова была символом советского телевидения. Знаменитый «Клуб веселых и находчивых», «Веселые нотки», многочисленные концерты вела она – стройная красотка с короткой стильной прической и лучистыми глазами.
20 декабря 1917 года создана ВЧК, а 20 декабря 1920-го Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК при НКВД РСФСР. В связи с Днём работников органов безопасности РФ и 100-летием Службы внешней разведки получила продолжение дискуссия о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянке. Инициативную группу, убеждающую на различных интернет-ресурсах в справедливости такого решения, поддержали многие ветераны-чекисты. «Наша инициатива народная, а значит, внепартийная» – указывается в материалах, посвящённых возвращению знаменитой скульптуры Вучетича на историческое место.
Проведённый в масках 2020 год наполнил воображение россиян тревожными предчувствиями. Дескать, старый мир умер, впереди суровые годы новых вирусов и карантинов, на фоне которых нам придётся жить беднее. Но ведь все же помнят: если где-то убыло, то прибыло в другом месте. Одни двери закрылись, другие открываются – «такова се ля ви». Благодаря нашей умной школьной программе мы связываем перемены исключительно с реформаторами на троне – Петром Великим, Екатериной Великой. На худой конец, с Витте, Столыпиным или Гайдаром. Но революционные законы обычно лишь взламывают лёд привычного уклада. Подлинные перемены происходят спустя годы – тихо и незаметно. И есть все основания полагать, что так и будет снова.
Экономист, профессор Института политических исследований (Sciences Po) в Париже Сергей Гуриев ответил на актуальные вопросы пользователей Instagram-канала guriev_papers. По его мнению, одной из главных политических проблем, которая особенно актуальна для западных стран, является увеличивающаяся поляризация общества и замыкания человека с определенной позицией в информационном поле, где другие мнения отсутствуют вовсе. Чтобы бороться с этим, нужно для начала победить радикальный популизм, а для этого необходимо наладить диалог между элитами и народом.
В России выросла смертность, и если статистику умерших мы готовы обсуждать, то сама по себе смерть остается табуированной темой. Поговорить с умирающим и его родственниками о конце жизни, составить духовное завещание, обсудить последние дни помогают доулы смерти.
"Новый Завет рассказывает христианам историю жизни Иисуса. Есть ли исторические или археологические доказательства этих сказаний?", - задается вопросом журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Александра Брем.
Одним из наиболее распространённых явлений после новогодних праздников считается нарушение режима питания, и как следствие прибавка веса, дискомфорт, чувство тяжести, сбой в работе ЖКТ, а порой и появление высыпаний на лице. Все это приводит к плохому настроению. Однако сегодня последствия любого застолья можно быстро и эффективно убрать из организма при помощи детокса.
Среди народов царя Ананди были и те, что верили в перерождения людей после смерти.
Царь спросил мудрого, знавшего это учение:
— Люди становятся другими людьми, животными, растениями, духами, насекомыми, птицами и рыбами?
Вопрос создания частных медвытрезвителей в стране уже решен, потому что в Госдуме законопроект об этом прошел третье чтение. Возрождение данной системы вызывает у людей смешанные чувства. Кто-то размышляет здесь с позитивом, другие с опаской. Как же заработают эти учреждения из советского прошлого и царской России в наши дни? Лягут ли они благодатным зерном в почву современных реалий или всё будет наоборот? Вот на сей счет две любопытные точки зрения.
Елизавета Вторая является в нашем веке наиболее популярным монархом, а еще она рекордсменка по продолжительности правления в Великобритании. Королеве уже целых 94 года. И о ее жизни накоплено немало любопытных фактов. Давайте обратимся к некоторым из них.
Карл Маркс известен большинству людей как экономист и социолог, но помимо этого он еще был и политическим журналистом. В одной из своих статей он весьма нелестно отозвался о славянах. Главный идеолог коммунизма и философ идей будущего СССР считал, что Европе нужно либо полностью уничтожить Россию как центр враждебной силы, либо покориться ее варварскому игу. Иронично, что именно славяне яростней всех приняли его идеологию.
Как современный книжный рынок влияет на литературный процесс в России? Почему мы так мало видим произведений, которые действительно смогут пережить свое время? Как изменились функции литературного творчества в XXI веке? И почему новое поколение россиян может вскоре «замычать»? Об этом разговор с писателем, поэтом и переводчиком Юрием Крыловым, руководившим проектами в крупнейших российских издательствах.
Казалось бы, требование православия – девственность невесты должна была соблюдаться беспрекословно. Недаром же возникло такое понятие, как «женская честь», которое подразумевало невинность женщины до брака и ее верность в браке. Однако усмотреть за девушками могли не всегда, из-за чего и происходили присказки вроде «Хорош соболек, да измят!». И в деревнях, и в городах вплоть до начала XX века женщин, совершивших «сор» до брака, наказывали. Ответственность за проступок при этом возлагали на женщину и на ее родителей, но никогда – на насильника или любовника. У мужчин в понятие «чести» скромное поведение не входило.
Актриса Стася Милославская только что сыграла заметную роль – спортсменку-фехтовальщицу в фильме «На острие». Ее спарринг-партнершей (во всех смыслах) выступила Светлана Ходченкова. До этого с успехом прошла еще одна кинокартина с участием Стаси – «Стрельцов», где актриса сыграла жену известного футболиста.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.