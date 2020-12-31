Можно ли спасти мир?

Проведённый в масках 2020 год наполнил воображение россиян тревожными предчувствиями. Дескать, старый мир умер, впереди суровые годы новых вирусов и карантинов, на фоне которых нам придётся жить беднее. Но ведь все же помнят: если где-то убыло, то прибыло в другом месте. Одни двери закрылись, другие открываются – «такова се ля ви». Благодаря нашей умной школьной программе мы связываем перемены исключительно с реформаторами на троне – Петром Великим, Екатериной Великой. На худой конец, с Витте, Столыпиным или Гайдаром. Но революционные законы обычно лишь взламывают лёд привычного уклада. Подлинные перемены происходят спустя годы – тихо и незаметно. И есть все основания полагать, что так и будет снова.