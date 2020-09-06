Зеленскому сегодня доверяет лишь половина украинцев

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Так, выяснилось, что Верховной раде доверяют 75% украинцев, правительству — 72%, а государственному аппарату — 78%. Таковы результаты социологического исследования, проведенного в июле Центром Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива».
Андрею Федорцову, герою «Убойной силы» и одному из главных ловеласов страны недавно исполнилось 52 года. Давайте же вместе узнаем о том, как вечно неунывающий на экране артист за кадром превращается в жгучего мачо, с лёгкостью покоряющего женские сердца.
О «местах силы» и прочей подобной мистике мы привыкли слышать от людей, далёких от академической науки. Но бывают исключения. Сегодняшний разговор – с кандидатом географических наук Юрием Супруненко, автором книг «Места силы на карте России и мира», «Тайны Аркаима» и многих других.
Королева бразильских сериалов Сюзана Виейра 23 августа отпраздновала свой 78 день рождения! Давайте вспомним о творческих успехах и любовных похождениях легендарной актрисы, у которой найдётся немало фанатов даже в нашей стране.
Когда человек в возрасте осваивает компьютер – это очень здорово. Значит, он не собирается отставать от жизни, хочет шагать в ногу со временем, развиваться и применять полученные знания и навыки. К примеру, рисовать в Paint. Это мастерски научилась делать испанка Консепсьон Гарсиа Саэра. А ведь бабушке уже около 90 лет! Какая она молодец, правда, ведь?
Итак, я одна из немногочисленных жертв вездесущего, но мало кем пережитого вируса CARS COVID-19. «То, чего на свете нет», по недавнему моему мнению, все же явилось непосредственно в мой организм и доказало реальность своего существования. Конечно, это был не лучший отрезок моей жизни, тем более что пришелся он на самую середину лета – с 16 июля по 16 августа – от звонка до звонка. Одно время в больнице я прямо таки пылала каким-то даже мстительным желанием описать мою эпопею, особенно добольничную. Но теперь оно уже пропало. Я понимаю, что ничего мои обличения не изменят, да и люди, которых мне хотелось критиковать, скорее такие же жертвы нашей глубоко оптимизированной медицинской системы, как и больные. Да нет, они более жертвы, потому что у меня вот есть возможность хоть временно забыть о ней, а у них – нет. Они – внутри ее, и деться им чаще всего некуда. И только обещание и надежда, что мой опыт кому-нибудь поможет не упустить критический момент, заставили меня взяться за перо. Буду излагать в хронологическом порядке, стараясь обойтись без лишних эмоций.
В Перми мошенники рассказали трогательную историю 82-летней бабушке и выманили у нее почти миллион рублей. (Кошмарно. Мало того, что негодяи обманом заполучили деньги у старушки, так еще и так жестоко обошлись с ней - вывезли за город и вытолкнули из машины на трассе. - прим. МГ.)
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