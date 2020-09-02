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В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане
По инф. rosbalt.ru   
02 Сентября 2020 г.
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В Беслане начались траурные мероприятия в память о погибших в результате теракта 1–3 сентября 2004 года.

Правда и неправда Беслана

Ровно в 9:15 1 сентября во дворе школы № 1 прозвучал школьный звонок, именно в этот час террористы напали на школу и взяли в заложники более 1 тыс. человек — детей, их родителей и учителей.

В спортивном зале разрушенной школы, где удерживали заложников, состоялась заупокойная лития. Участники церемонии возложили цветы и зажгли поминальные свечи. Жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 — дети.

Поминальные мероприятия продлятся три дня и завершатся на мемориальном кладбище «Город ангелов».

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По инф. rosbalt.ru

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