В музее Петербурга покажут ружье Петра I и револьвер Николая II

Редкие экспонаты продемонстрируют в Санкт-Петербургском Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России.
С 26 августа в музее начинает работу выставка «Мастерство оружейников XVII-XIX вв.». Помимо револьвера в кавказском стиле, некогда принадлежавшего Николаю II, в экспозиции будут представлены и другие уникальные образцы оружейного искусства.
Например, посетители выставки смогут увидеть кирасирский палаш, украшенный вензелем императора Александра I и шпагу великого князя Михаила Павловича. Кроме того, можно будет рассмотреть охотничье ружьё Петра I, изготовленное мастерами Сестрорецкого оружейного завода.
Также будут представлены образцы иностранного оружия разных эпох: это огнестрельное и холодное оружие Италии, Германии, Польши, Франции и ряда других государств. Особый интерес представляет традиционное арабское оружие, от иранских и турецких сабель др арабских кинжалов, а также оружие японских самураев.
Одним из центральных экспонатов выставки станет декоративный кинжал «Отелло»: он был изготовлен в петербургской мастерской по выделке золотых, серебряных и бронзовых изделий А.Н.Cоколова более полутора веков назад. На искусно выполненyой серебряной рукояти кинжала изображена знаменитая сцена из трагедии Шекспира, в которой ревнивый мавр убивает Дездемону.
По инф. portal-kultura.ru
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