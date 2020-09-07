В Башкирии вспыхнули протесты против добычи золота у озера Талкас

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
В Баймакском районе Башкирии прошла акция протеста против добычи золота недалеко от озера Талкас.
Как пояснили местные жители, есть опасения, что взрывные работы могут спровоцировать трещину в чаше водоема, что приведет к обмелению озера Талкас, которое является памятником природы, и его вода считается одной из чистейших в Башкирии.
Добывать золото там планирует ООО «Семеновский рудник».
Напомним, ранее жителям Башкирии уже удалось отстоять Куштау, который собиралась использовать Башкирская содовая компания для добычи известняка. Многотысячные акции протеста против разработки горы-шихана продолжались в республике несколько недель.
Неравнодушные жители ежедневно приходили к горе и скандировали лозунги в защиту шихана от промышленников. Люди разбили лагерь. У палаток дежурили десятки охранников с дубинками. Против экозащитников применялся отравляюший газ, велась стрельба. Сотрудники ЧОП и неизвестные парни спортивного телосложения требовали убрать палатки и теснили протестующих, но люди не сдавались и в прямом смысле «сражались» за шихан.
Буквально все популярные исполнители признаются, что «живые» концерты для них – не только тяжелая работа, но и источник вдохновения, «подпитки» энергией от общения с залом. Но иногда на выступлениях случаются и трагические ситуации, от которых никто не застрахован.
Понедельник, седьмое сентября, будет последним очень теплым днем в центре Европейской России. Уже со вторника здесь начнется период стремительного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как известно, нет худа без добра... Случившиеся со всеми нами события этого года, а именно длительная вынужденная самоизоляция дома, заставили нас пересмотреть свое отношение к покупкам через интернет. Теперь пользоваться онлайн услугами и магазинами начали даже те, кто раньше вообще никогда этого не делал. И в этом есть свои плюсы. Скажем, вам необходимо купить новый диван, но перспектива бродить многие часы по мебельным центрам абсолютно не радует. Выход очевиден: посетить интернет-магазин мягкой мебели и выбрать нужный предмет мебели прямо из дома! А чтобы покупка служила долго и только радовала, при выборе стоит знать нескольких полезных фактов о диванах.
Приезжая для ознакомления в какое-то новое место, хочется буквально прочувствовать душу выбранную территорию и не упустить здесь самое важное и самое лучшее. И поэтому к поездке нужно как следует подготовиться. Давайте, к примеру, задумаем отправиться в Рим.
Ранее о романе певицы Жанны Фриске с телеведущим Дмитрием Шепелевым высказывались только родственники артистки и иногда сам Шепелев. Однако недавно стали появляться комментарии и от лиц из мира шоу-бизнеса, которые хорошо знали певицу.
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