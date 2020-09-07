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В Башкирии вспыхнули протесты против добычи золота у озера Талкас
По инф. rosbalt.ru   
07 Сентября 2020 г.
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В Баймакском районе Башкирии прошла акция протеста против добычи золота недалеко от озера Талкас.

Как пояснили местные жители, есть опасения, что взрывные работы могут спровоцировать трещину в чаше водоема, что приведет к обмелению озера Талкас, которое является памятником природы, и его вода считается одной из чистейших в Башкирии.

Добывать золото там планирует ООО «Семеновский рудник».

Напомним, ранее жителям Башкирии уже удалось отстоять Куштау, который собиралась использовать Башкирская содовая компания для добычи известняка. Многотысячные акции протеста против разработки горы-шихана продолжались в республике несколько недель.

Неравнодушные жители ежедневно приходили к горе и скандировали лозунги в защиту шихана от промышленников. Люди разбили лагерь. У палаток дежурили десятки охранников с дубинками. Против экозащитников применялся отравляюший газ, велась стрельба. Сотрудники ЧОП и неизвестные парни спортивного телосложения требовали убрать палатки и теснили протестующих, но люди не сдавались и в прямом смысле «сражались» за шихан.

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По инф. rosbalt.ru

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