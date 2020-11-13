Ужасно: папаша сломал годовалой дочери ноги на глазах у сына

Трагедия разыгралась в одной из квартир Биробиджана в Еврейской автономной области. Отец жестоко избил годовалую девочку, сломав ребенку ноги.

По данным СМИ, 38-летний мужчина приревновал супругу и поругался с ней, избил женщину, а потом набросился на дочь — он бил ее руками и ногами, а затем ударил по спине, после чего девочка упала лицом на пол. Конфликт разворачивался на глазах шестилетнего брата девочки. По его словам, папа «напился водки и начал буянить».

Жена вызвала участкового, но об избиении дочери ему не сказала — чтобы не было никаких подозрений, родители ребенка уложили малышку в кроватку и выключили свет. Однако полицейский решил осмотреть девочку с фонариком — он заметил синяки и следы от укусов. Ребенка экстренно увезли в больницу. Врачи диагностировали переломы обеих голеней, ушибы на лице и руках.

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи, ее брата временно передали бабушке.

Отца семейства задержали.

Ох, часто, очень часто дети становятся жертвами жестокости своих родителей. Они срываются на своих отпрысках из-за самых незначительных шалостей и провинностей, тогда, когда решить проблему можно было словами. И часто провоцирует их алкоголь, как и в этой истории про малышку с переломанными ногами. А еще немаловажно, что родительская агрессия порождает жестокость в самих детях. И потом они будут вымещать ее на своих сверстниках, животных, беспомощных стариках. И вот это тоже очень страшно...



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По инф. rosbalt.ru

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