Ужасно: папаша сломал годовалой дочери ноги на глазах у сына

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Трагедия разыгралась в одной из квартир Биробиджана в Еврейской автономной области. Отец жестоко избил годовалую девочку, сломав ребенку ноги.
По данным СМИ, 38-летний мужчина приревновал супругу и поругался с ней, избил женщину, а потом набросился на дочь — он бил ее руками и ногами, а затем ударил по спине, после чего девочка упала лицом на пол. Конфликт разворачивался на глазах шестилетнего брата девочки. По его словам, папа «напился водки и начал буянить».
Жена вызвала участкового, но об избиении дочери ему не сказала — чтобы не было никаких подозрений, родители ребенка уложили малышку в кроватку и выключили свет. Однако полицейский решил осмотреть девочку с фонариком — он заметил синяки и следы от укусов. Ребенка экстренно увезли в больницу. Врачи диагностировали переломы обеих голеней, ушибы на лице и руках.
Сейчас за жизнь ребенка борются врачи, ее брата временно передали бабушке.
Отца семейства задержали.
Ох, часто, очень часто дети становятся жертвами жестокости своих родителей. Они срываются на своих отпрысках из-за самых незначительных шалостей и провинностей, тогда, когда решить проблему можно было словами. И часто провоцирует их алкоголь, как и в этой истории про малышку с переломанными ногами. А еще немаловажно, что родительская агрессия порождает жестокость в самих детях. И потом они будут вымещать ее на своих сверстниках, животных, беспомощных стариках. И вот это тоже очень страшно...
В Барнауле в ночь с 12 на 13 ноября на дорогах будет трудиться снегоуборочная техника. Дорожники будут заниматься устранением последствий снегопада. Привлечено будет 125 единиц машин. Вообще без снегоуборочных машин трудно представить себе жизнь многих городов в холодный период времени. И на службе у коммунальщиков (да и в частных домовладениях тоже) может, наверное, состоять и снегоуборщик Чемпион.
Хозяева котов теперь смогут понимать своих питомцев. На основе машинного обучения создано приложение «MeowTalk». Робот изучает звуки, издаваемые кошкой, и используя собранную базу данных, предлагает перевод на человеческий язык.
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой медицинской помощи в Липецкой области, в конце месяца – в Алтайском крае. На прошлой неделе на такой же шаг пошли в Новосибирске.
Тем, кто отличился в спортивных соревнованиях, могут вручить кубок. Официальной версии, почему эта чаша удостоена выделять самых лучших, нет. Но догадки имеются, и их немало. Например, встреча гостей часто сопровождается преподнесением хлеба и соли и кубка, наполненного водой. Или, может, все пошло с викингов, которые считали кубки очень значимыми трофеями. Еще один вариант – старт чествования кубками дали средние века, когда эти чащи выполнялись из драгметаллов и инкрустировались камнями, а получить такую вещь в рыцарском турнире было большой честью.
Осень в центре европейской территории в этом году отстает от климатической нормы примерно на месяц. Такой вывод синоптики делают, например, потому что листья с деревьев опали в первой декаде ноября, а должны были на месяц раньше.
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых слота.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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