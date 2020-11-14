Ученые обнаружили шестиглазого ската

Российско-японская группа исследователей открыла новый вид скатов в районе центральных Курил.

Несколько особей неизвестного ранее представителя хрящевых рыб были пойманы во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга.

— Научное название нового ската — Bathyraja sexoculata, что дословно означает «шестиглазый», — рассказал главный научный сотрудник ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. — Я предложил такой вариант из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название новичка дано по месту вылова — симуширский скат.

Генетическая экспертиза подтвердила, что данный вид ската обладает уникальной последовательностью гена CO1 и ранее не встречался. Ученые предполагают, что шестиглазый скат является эндемиком и обитает только в водах России.

— Многие северотихоокеанские скаты обладают широким ареалом и встречаются в соседних с российскими водах Японии или США, -говорит Алексей Орлов. — Данный вид пока известен только из вод центральных Курил.

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