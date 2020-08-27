Тысячу за покойника или как сотрудница полиции придумала себе обогащение

В Башкортостане сотрудница дежурной части продавала ритуальному салону данные об умерших. За каждое сообщение она получала тысячу рублей. Но теперь цепочка обогащения разорвалась.

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Бывший помощник оперативного дежурного дежурной части Управления МВД России по Стерлитамаку предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, обвиняемая в ходе служебной деятельности получала информацию об адресах местонахождения умерших, а затем отправляла эти данные с помощью смс-сообщений и WhatsАрр директору ритуального салона. Мужчина был заинтересован в этих данных, чтобы оперативно предложить свои услуги родственникам.

За каждое такое сообщение женщина получала на свою банковскую карту тысячу рублей, которые предприниматель перечислял с личной карты. Экс-полицейская «заработала» таким образом более 170 тысяч рублей, считают следователи.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-разыскной деятельности подразделения собственной безопасности регионального МВД. По результатам служебной проверки женщину уволили со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Обвиняемая свою вину не признала. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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