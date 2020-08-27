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Тысячу за покойника или как сотрудница полиции придумала себе обогащение
По инф. Российской газеты   
27 Августа 2020 г.
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В Башкортостане сотрудница дежурной части продавала ритуальному салону данные об умерших. За каждое сообщение она получала тысячу рублей. Но теперь цепочка обогащения разорвалась.

Тысячу за покойника или как сотрудница полиции придумала себе обогащение

Бывший помощник оперативного дежурного дежурной части Управления МВД России по Стерлитамаку предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, обвиняемая в ходе служебной деятельности получала информацию об адресах местонахождения умерших, а затем отправляла эти данные с помощью смс-сообщений и WhatsАрр директору ритуального салона. Мужчина был заинтересован в этих данных, чтобы оперативно предложить свои услуги родственникам.

  • За каждое такое сообщение женщина получала на свою банковскую карту тысячу рублей, которые предприниматель перечислял с личной карты. Экс-полицейская «заработала» таким образом более 170 тысяч рублей, считают следователи.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-разыскной деятельности подразделения собственной безопасности регионального МВД. По результатам служебной проверки женщину уволили со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Обвиняемая свою вину не признала. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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