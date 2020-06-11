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Супруг Елизаветы II принц Филипп отметил 99-летие
По инф. pnp.ru   
11 Июня 2020 г.
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Британскому принцу Филиппу, супругу королевы Елизаветы II, 10 июня исполнилось 99 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филипп отметил 99-летие

Как отмечает The Guardian, из-за пандемии коронавируса вот уже почти три месяца королевская чета соблюдает режим изоляции в Виндзорском замке (как и обслуживающий их персонал). А потому праздновали знаменательную дату они скромно, по-домашнему. По некоторым данным, принц Филипп сам просил не уcтраивать никаких торжеств, желая в этот день съесть «простой обед» вместе с венценосной супругой.

Гостей они не ожидали, поздравления даже от членов собственной семьи именинник принимал с помощью программы видеозвонков. Впрочем, поздравляли его не только лично. Радио BBC 4 исполнило утром 10 июня государственный гимн в его честь.

Ранее принц Чарльз выразил сожаление, что не сможет обнять в этот день отца, по которому очень скучает.

Интересно, что брак королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филипа длится уже 72 года, что является рекордом в Великобритании. В мае 2017 года принц сложил свои полномочия в качестве представителя монаршего дома.

Стоит отметить, что и королева в этом году скромно отпраздновала свой день рождения (он был в апреле). Из-за пандемии был отменен традиционный салют. Торжества по случаю «официального дня рождения» монарха, который по давней традиции отмечается в июне и сопровождается красочным парадом, в этом году ограничатся лишь скромной военной церемонией в Виндзорском замке. За время кризиса Елизавета II дважды обращалась к нации, призывая к единству и решимости в борьбе с коронавирусом.

По инф. pnp.ru

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