Спасти бородавчатых медососов мы в силах? Хотелось бы верить, что да

В австралийском штате Новый Южный Уэльс выпустили на волю двадцать выращенных в неволе птиц, принадлежащих к исчезающему виду — бородавчатому медососу. Следя за их перемещениями, ученые смогли обнаружить дикую популяцию бородавчатых медососов там, где их не встречали двадцать лет.

Птицы семейства медососовых (Meliphagidae) распространены в Австралии, Индонезии, Новой Зеландии, Новой Гвинее и на островах Тихого океана. Их насчитывается около 190 видов. Большинство из них питается нектаром цветов, хотя есть виды, которые едят плоды или насекомых. Бородавчатые медососы (Anthochaera phrygia) — довольно крупные птицы (длина — 20–24 см, вес — 33–45 г) с глянцево-черным оперением на шее и голове. Грудь их покрыта контрастными бледно-желтыми крапинками, а перья на хвосте и крыльях — черные и ярко-желтые. Медососы питаются, в основном, нектаром из видов эвкалипта и омелы и в меньшей степени — насекомыми и плодами.

Когда-то они жили на обширных пространствах в лесах на востоке Австралии, особенно на внутренних склонах Большого Водораздельного хребта, но из-за вырубки лесов и урбанизации их ареал неуклонно сокращался, и теперь они обитают лишь в двух изолированных районах в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Значительная часть нынешней территории обитания бородавчатых медососов пострадала от разрушительных лесных пожаров в 2019–2020 годах. На 2018 год общая численность вида оценивалась примерно в 250 птиц.

Бородавчатый медосос включен в список видов, находящихся на грани исчезновения, в Красной книге МСОП, а также взят под защиту Законом Австралии об охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия 1999 года и Законом об охране природы Квинсленда 1992 года.

В апреле 2016 года Министерство окружающей среды Содружества разработало Национальный план восстановления для бородавчатого медососа, который предусматривает размножение птиц в неволе и последующий выпуск их в леса, где для них есть достаточные источники пищи.

В июне 2020 года сотрудники этой программы выпустили 20 птиц — 11 самок и 9 самцов. У 13 птиц имелись небольшие передатчики, позволявшие следить за их перемещениями. Одна из этих птиц исчезла на три недели, а когда ее удалось засечь вновь и исследователи отправились, чтобы понаблюдать за ней на местности, они встретили рядом стаю из шести диких бородавчатых медососов, хотя в этих краях птицы считались исчезнувшими более двадцати лет назад. Четыре из шести найденных птиц, по словам сотрудника организации Birdlife Australia Мика Родерика (Mick Roderick), вели себя как пары. Есть надежда, что с наступлением сезона размножения они выведут птенцов.

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