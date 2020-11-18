Самый безопасный транспорт какой? Нет, не велосипед!

Самым безопасным транспортом в России оказался общественный транспорт. С таким заявлением выступил замглавы Госавтоинспекции Николай Шеюхин на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».

По его словам, передает РИА «Новости», сегодня «можно констатировать», что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным. Шеюхин привел статистику, согласно которой в последние пару лет фиксируется «достаточно значительное» снижение аварийности автобусов. Речь идет как о ДТП, которые произошли и по вине шоферов автобусов, так и нет.

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К октябрю этого года, уточнил Шеюхин, количество ДТП по вине водителей автобусов снизилось на 34%, погибших в них — на 36%, раненых — на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Когда человек садится за руль автобуса, он берет на себя ответственность за жизни десятков людей. И поэтому в водителе нужно быть уверенным на сто процентов, случайных людей там быть не должно. Но не стоит забывать, что и водитель - тоже человек, и ему может внезапно плохо на дороге стать, тут-то и случаются ДТП, как это произошло не так давно в Новгороде, где рейсовый автобус протаранил здание университета. Но в любом случае да, стоит согласиться, что риск попасть в ДТП на машине выше. Вот только были бы поездки в автобусах еще комфортными, но в этом направлении еще работать и работать...

По инф. rosbalt.ru

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