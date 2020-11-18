ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Самый безопасный транспорт какой? Нет, не велосипед!

По инф. rosbalt.ru   
18 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Самым безопасным транспортом в России оказался общественный транспорт. С таким заявлением выступил замглавы Госавтоинспекции Николай Шеюхин на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».

Госавтоинспекция назвала самый безопасный в России транспорт

По его словам, передает РИА «Новости», сегодня «можно констатировать», что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным. Шеюхин привел статистику, согласно которой в последние пару лет фиксируется «достаточно значительное» снижение аварийности автобусов. Речь идет как о ДТП, которые произошли и по вине шоферов автобусов, так и нет.

Кстати на тему:

К октябрю этого года, уточнил Шеюхин, количество ДТП по вине водителей автобусов снизилось на 34%, погибших в них — на 36%, раненых — на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Когда человек садится за руль автобуса, он берет на себя ответственность за жизни десятков людей. И поэтому в водителе нужно быть уверенным на сто процентов, случайных людей там быть не должно. Но не стоит забывать, что и водитель - тоже человек, и ему может внезапно плохо на дороге стать, тут-то и случаются ДТП, как это произошло не так давно в Новгороде, где рейсовый автобус протаранил здание университета. Но в любом случае да, стоит согласиться, что риск попасть в ДТП на машине выше. Вот только были бы поездки в автобусах еще комфортными, но в этом направлении еще работать и работать...

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 