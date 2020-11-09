Родители, почему же вы изверги порой такие?!..

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Страшные цифры: по данным полиции, в первом полугодии 2020 года родители и другие члены семьи совершили 1,5 тысячи преступлений против жизнии здоровья своих детей. (А ведь за каждой цифрой стоит поломанная судьба ребенка... прим. МГ.)
Такие данные привёл заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Вадим Гайдов на пленарном заседании XI Всероссийского форума «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства» в МИА «Россия сегодня».
Он отметил, что за последние годы количество преступлений, совершённых родителями и другими членами семьи против жизни и здоровья детей, не снижается. В первом полугодии 2020 года число таких преступлений составило 1,5 тысячи.
По словам Гайдова, нередко факты семейного неблагополучия провоцируют детей на уход из дома.
«В первом полугодии 2020 года основной причиной побегов детей из дома (70 %) стали проблемы в детско-родительских отношениях. В период бродяжничества 518 детей стали участниками преступлений. 75 — потерпевшими от преступных деяний. Из них 6 ребят погибло. 35 — стали жертвами несчастных случаев», — сообщил он.
Одной из главных причин криминального поведения детей является их незанятость в свободное от учёбы или другой общественно-полезной деятельности время, 70 процентов участников противопроправных деяний не имеют организованного досуга, подчеркнул Гайдов.
Ох, часто, очень часто дети становятся жертвами жестокости своих родителей. Они срываются на своих отпрысках из-за самых незначительных шалостей и провинностей, тогда, когда решить проблему можно было словами. А еще мягко говоря огорчает то, что такая вот родительская агрессия порождает жестокость в самих детях. И потом они будут вымещать ее на своих сверстниках, животных, беспомощных стариках. И вот это тоже очень страшно...
Страшные цифры: по данным полиции, в первом полугодии 2020 года родители и другие члены семьи совершили 1,5 тысячи преступлений против жизни и здоровья своих детей. (А ведь за каждой цифрой стоит поломанная судьба ребенка... прим. МГ.)
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