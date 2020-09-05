Пьяный папаша «наказал» 2-летнюю девочку так, что ее увезли в больницу

В Петербурге маленькую девочку увезли в больницу с ушибом головного мозга. А избил ребенка собственный отец...

Двухлетняя девочка получила серьезные травмы в Петербурге. После нахождения дома с нетрезвым отцом ей понадобилась помощь врачей. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы и ссадины.

Мать девочки и отчим в течение трех дней распивали алкоголь. Когда женщина выходила в магазин за спиртным, мужчина бил ребенка за плохое поведение. Отчим сперва сказал, что ребенок дома упал с кровати, однако затем признался, что это его рук дело.

Информацию о семье передали в органы опеки.

Безответственное родительство становится ответственным не всегда. Усилия могут здесь прилагать и разные люди, и разные службы. Но некоторым семьям и их участникам жить «и так хорошо». А задача других, которые рядом, не быть безучастными. Замечать, если часто плачет ребенок, если соседский мальчишка ходит голодным или бывает подавлен. Порой внимание почти ничего нам не будет стоить. Но оно может быть не напрасным: выхватив ребенка из жуткого жизненного контекста ВОВРЕМЯ, можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.

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По инф. rosbalt.ru

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