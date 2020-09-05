Пьяный папаша «наказал» 2-летнюю девочку так, что ее увезли в больницу

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
В Петербурге маленькую девочку увезли в больницу с ушибом головного мозга. А избил ребенка собственный отец...
Двухлетняя девочка получила серьезные травмы в Петербурге. После нахождения дома с нетрезвым отцом ей понадобилась помощь врачей. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы и ссадины.
Мать девочки и отчим в течение трех дней распивали алкоголь. Когда женщина выходила в магазин за спиртным, мужчина бил ребенка за плохое поведение. Отчим сперва сказал, что ребенок дома упал с кровати, однако затем признался, что это его рук дело.
Информацию о семье передали в органы опеки.
Безответственное родительство становится ответственным не всегда. Усилия могут здесь прилагать и разные люди, и разные службы. Но некоторым семьям и их участникам жить «и так хорошо». А задача других, которые рядом, не быть безучастными. Замечать, если часто плачет ребенок, если соседский мальчишка ходит голодным или бывает подавлен. Порой внимание почти ничего нам не будет стоить. Но оно может быть не напрасным: выхватив ребенка из жуткого жизненного контекста ВОВРЕМЯ, можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.
Отечественный автопром, отечественный автопром.... А вот британских экспертов, между прочим, поразили «неубиваемые русские машины». Оказалось, что в рейтинг проверенных временем автомобилей англичане включили целых две модели легковушек, производимых на территории России (СССР). Это ВАЗ 2121 «Нива» и ВАЗ 2105. Так что порадуемся – тоже можем удивить иногда!
Складывается ощущение, что с падением карантинных замков Эрмитаж только набрал обороты онлайн-публикаций. Экскурсии, лекции и другие интересные проекты попадают в сети культурного Интернета прямиком из рук экспертов государственного музея. О таких трансляциях сегодня и пойдёт речь.
На «Первом канале» стартует третий сезон телешоу «Голос. 60+». В жюри конкурса на этот раз приглашены Елена Ваенга, Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Тамара Гвердцители. Они же стали наставниками тех, кого выбрали к себе в команды. Тамара Гвердцители поделилась своими впечатлениями от этой работы.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Такое заявление ТАСС сделал один из адвокатов Борис Кожемякин.
В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД России выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда родным Магомеда Долиева, погибшего от пыток в Центре «Э», пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
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