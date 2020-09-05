ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Пьяный папаша «наказал» 2-летнюю девочку так, что ее увезли в больницу

По инф. rosbalt.ru   
05 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Петербурге маленькую девочку увезли в больницу с ушибом головного мозга. А избил ребенка собственный отец...

Пьяный папаша «наказал» 2-летнюю девочку так, что ее увезли в больницу

Двухлетняя девочка получила серьезные травмы в Петербурге. После нахождения дома с нетрезвым отцом ей понадобилась помощь врачей. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы и ссадины.

Мать девочки и отчим в течение трех дней распивали алкоголь. Когда женщина выходила в магазин за спиртным, мужчина бил ребенка за плохое поведение. Отчим сперва сказал, что ребенок дома упал с кровати, однако затем признался, что это его рук дело.

Информацию о семье передали в органы опеки.

Безответственное родительство становится ответственным не всегда. Усилия могут здесь прилагать и разные люди, и разные службы. Но некоторым семьям и их участникам жить «и так хорошо». А задача других, которые рядом, не быть безучастными. Замечать, если часто плачет ребенок, если соседский мальчишка ходит голодным или бывает подавлен. Порой внимание почти ничего нам не будет стоить. Но оно может быть не напрасным: выхватив ребенка из жуткого жизненного контекста ВОВРЕМЯ, можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.

Еще о печальных случаях с детьми:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 