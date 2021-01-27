Путин провел первые переговоры с новым президентом США Байденом

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден впервые поговорили по телефону. Оба политика, как сообщается на сайте Кремля, оказались довольны обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях.

«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — отмечается в сообщении.

Также Путин и Байден обсудили возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом, выход США из Договора по открытому небу, проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В Кремле добавили, что «беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер».

Отметим, что Путин также поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Российский лидер указал, что нормализация отношений между Россией и США «отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества».

Примечательно, что в стенограмме на сайте Кремля (в момент публикации заметки — прим. ред.) ни слова не говорится о теме ареста оппозиционного политика Алексея Навального, тогда как, сообщает News.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент в разговоре с российским коллегой поднимал этот вопрос.

По ее словам, Байден позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить продление СНВ-3 на пять лет, «а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности», уточняет РИА «Новости».

Москва, между тем, ранее опровергала обвинения Вашингтона по всем перечисленным пунктам.

Сегодняшний телефонный разговор оказался первым контактом Владимира Путина и Джо Байдена после официального вступления последнего в должность президента США.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 тыс. 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

21 января представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация нового президента Джо Байдена предложит России продлить СНВ-3 на пять лет. В МИД РФ тогда же заявили, что готовы немедленно начать процедуру продления договора.

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По инф. rosbalt.ru

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