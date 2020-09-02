Прививочная кампания против гриппа началась в Москве

С 1 сентября москвичи могут бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцинация стартовала во всех взрослых и детских городских поликлиниках.

Привиться также можно в 44 пунктах мобильной вакцинации, сообщает портал московской мэрии со ссылкой на главу столичного депздрава Алексея Хрипуна.

По его словам, всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа. Чиновник отметил, что после прививки антитела к вирусу гриппа вырабатываются в течение двух недель, а действуют они год.

Уточняется, что для удобства москвичей пункты мобильной вакцинации будут работать на 36 станциях метро, на двух станциях МЦК и на двух железнодорожных платформах, а также в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

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По инф. rosbalt.ru

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