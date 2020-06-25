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Полиция заплатит 100 тысяч за смерть жителя Нижнего Тагила после пыток
По инф. polit.ru   
25 Июня 2020 г.
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Ленинский районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск жительницы Нижнего Тагила Екатерины Головко и обязал МВД выплатить ей 100 тыс. рублей в счет моральной компенсации за смерть брата после пыток в отделе полиции.

Полиция заплатит 100 тысяч за смерть жителя Нижнего Тагила после пыток

По словам адвоката Алексея Бушмакова, сумму компенсации снизили в 35 раз. Решение суда намерены обжаловать.

Екатерина Головко подала иск к Минфину в феврале 2020 года. Она требовала выплатить ей за смерть брата 3,5 млн рублей.

В сентябре 2017 года трое полицейских − Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков – задержали Станислава Головко по подозрению в краже 148 тыс. рублей из мебельного магазина. Чтобы тот признался в преступлении, они избили его. После пыток Головко госпитализировали, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Через несколько дней мужчина умер в больнице.

Против полицейских возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В декабре 2018 года суд приговорил Ялунина, Панова и Быкова к срокам от трех лет и двух месяцев до трех лет и шести месяцев. Обвиняемые отрицали свою вину. По их словам, Головко получил травмы «вследствие нескольких падений в отделе». Травму головы он получил во время задержания, когда их коллега, оперуполномоченный Николай Лавренюк, упал на него.

Лавренюк утверждал, что не падал на мужчину. Он отметил, что о падении его просил рассказать начальник их отдела полиции Эдуард Губер. После этого Губера отправили в отставку.

В конце сентября 2019 года суд отпустил полицейских по УДО, сообщают «МБХ медиа» и «Медиазона».

Увы, отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде людей, которые работают в органах правопорядка и учреждениях ФСИН (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - силовикам нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются? Пытками, избиениями и тому подобным. Властям нужно менять что-то в системе отбора кадров и контроля за ними, а обществу - не спускать на тормозах ни одного случая противоправного поведения силовиков. А если все-таки человек стал жертвой пыток, то надо искать справедливости в Европейском суде. Благо, при рассмотрении дела там можно претендовать на максимальную объективность.

Polit.ru

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