Полиция заплатит 100 тысяч за смерть жителя Нижнего Тагила после пыток

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Ленинский районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск жительницы Нижнего Тагила Екатерины Головко и обязал МВД выплатить ей 100 тыс. рублей в счет моральной компенсации за смертьбрата после пыток в отделе полиции.
По словам адвоката Алексея Бушмакова, сумму компенсации снизили в 35 раз. Решение суда намерены обжаловать.
Екатерина Головко подала иск к Минфину в феврале 2020 года. Она требовала выплатить ей за смерть брата 3,5 млн рублей.
В сентябре 2017 года трое полицейских − Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков – задержали Станислава Головко по подозрению в краже 148 тыс. рублей из мебельного магазина. Чтобы тот признался в преступлении, они избили его. После пыток Головко госпитализировали, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Через несколько дней мужчина умер в больнице.
Против полицейских возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В декабре 2018 года суд приговорил Ялунина, Панова и Быкова к срокам от трех лет и двух месяцев до трех лет и шести месяцев. Обвиняемые отрицали свою вину. По их словам, Головко получил травмы «вследствие нескольких падений в отделе». Травму головы он получил во время задержания, когда их коллега, оперуполномоченный Николай Лавренюк, упал на него.
Лавренюк утверждал, что не падал на мужчину. Он отметил, что о падении его просил рассказать начальник их отдела полиции Эдуард Губер. После этого Губера отправили в отставку.
В конце сентября 2019 года суд отпустил полицейских по УДО, сообщают «МБХ медиа» и «Медиазона».
Увы, отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде людей, которые работают в органах правопорядка и учреждениях ФСИН (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - силовикам нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются? Пытками, избиениями и тому подобным. Властям нужно менять что-то в системе отбора кадров и контроля за ними, а обществу - не спускать на тормозах ни одного случая противоправного поведения силовиков. А если все-таки человек стал жертвой пыток, то надо искать справедливости в Европейском суде. Благо, при рассмотрении дела там можно претендовать на максимальную объективность.
Лишь в 49 лет Татьяне Пельтцер удалось обрести известность. Спустя ещё пятнадцать лет актриса сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза, создав на экранах образ заботливой и любящей бабушки. Однако самой артистке судьба даже не подарила счастья стать мамой…
Хорошие новости пришли из Австралии. Удалось выяснить, что после серьезнейших лесных пожаров, бушевавших на зеленом континенте с конца 2019 года, выжили дымчатые мыши. Ученые опасались, что эти грызуны полностью исчезли в дикой природе.
В хозяйстве всё пригодится – для многих актуальное выражение. Но есть и специальные вещи, предназначенные как раз для успешного хозяйствования в принципе. К примеру, товары для кухни. Посуду можно выбрать для дома в нескольких вариантах: для будничного пользования членов семьи, для приема гостей, купить на всякий случай «дежурный» сервиз, если вдруг соберется большая компания и т.д.
Когда у человека появляются внуки, это огромная ответственность, но еще и просто большая радость. И хочется просто ликовать от счастья и подарить маленькому человечку буквально весь мир. Но с миром в подарок, проблематично, конечно, а вот вполне себе реальные и нужные презенты – это, как говорится, в десятку попадете. Среди актуальных подарков для малыша-внука или внучки можно назвать стульчик для кормления. К примеру, вот такой модели – Peg-Perego Siesta. Удобный во всех отношениях этот стул может сопровождать ребенка примерно до трех лет, причем он будет служить своему маленькому хозяину в разных ипостасях: как кресло-шезлонг, как место для кормления и как полноправный стул, за которым можно сидеть ребенку за общим столом рядом с взрослыми.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск жительницы Нижнего Тагила Екатерины Головко и обязал МВД выплатить ей 100 тыс. рублей в счет моральной компенсации за смерть брата после пыток в отделе полиции.
Специалисты в сфере международных отношений обоснованно считают наличие ядерных арсеналов у ведущих мировых держав фактором сдерживания глобальной войны. Невероятная разрушительная сила и заражение местности делает применение этого оружия даже в небольших масштабах неприемлемым. Однако в XXI веке появляются технологии, способные нарушить сложившийся паритет.
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