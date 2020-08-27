Онищенко: опасаться в новом учебном году нужно не коронавируса

Главной опасностью нового учебного года является не коронавирус, а три штамма гриппа. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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«Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма», — отметил он.

По словам Онищенко, с высокой вероятностью эти штаммы будут циркулировать, когда похолодает.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что администрации десяти регионов России, включая Москву, отказались от проведения школьных линеек в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне распространения коронавируса. При этом он не уточнил, какие регионы, помимо Москвы, отказались проводить линейки.

Добавим, Минздрав зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V». Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

По инф. rosbalt.ru

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