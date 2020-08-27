Онищенко: опасаться в новом учебном году нужно не коронавируса

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма», — отметил он.
По словам Онищенко, с высокой вероятностью эти штаммы будут циркулировать, когда похолодает.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что администрации десяти регионов России, включая Москву, отказались от проведения школьных линеек в связи с эпидемиологической ситуацией на фоне распространения коронавируса. При этом он не уточнил, какие регионы, помимо Москвы, отказались проводить линейки.
Добавим, Минздрав зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V». Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Вы можете себе представить, что коров можно оперировать при свете фар трактора? Об этом и не только в автобиографической книге рассказывает британский ветеринар Ноэль Фитцпатрик. А еще, оказывается, этот человек проводит сложнейшие высокотехнологичные операции, на которые большие никто в мире и не решается. Книга называется «Слушая животных: история ветеринара, который продал Астон Мартин, чтобы спасать жизни».
Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.
На сайте Change.org опубликована петиция, автор которой обращается к членам Заксобрания Петербурга с требованием «на законодательном уровне рассмотреть запрет на ротацию и любое использование песни Михаила Шуфутинского «3 сентября».
В этом году на Урале и в Сибири — небывалый урожай грибов. К сожаление, не обошлось без несчастных случаев. Так, трое человек — члены одной семьи — серьезно отравились грибами в Челябинске и оказались в больнице.
Старейшее периодическое издание об автомобилях Autocar вновь взглянуло на историю автопрома и на сей раз отметило автомобили, выпускавшиеся необычайно долго. В список попала классическая «Нива», которая выпускается с конвейера вот уже целых 43 года.
«АвтоПаскер», магазин автозапчастей федерального уровня, провел тест-драйв шин Viatti Bosco A/T 215/70 R16. Для испытаний шинами укомплектовали автомобиль Chevrolet NIVA, на котором проехали более 1000 километров, 1/5 пути проходила на грунтовых дорогах и бездорожью. По итогам теста пилоты особенно отметили, что шины Viatti Bosco A/T – тихие, а автомобиль отлично справлялся с мокрым асфальтом на высокой скорости.
Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич побывала на допросе в Следственном комитети Белоруссии. Писательницу вызвали туда как свидетеля по делу о попытке захвата власти - впрочем, сама она убеждена, что находится на верной стороне, бунтующего против Александра Лукашенко народа. И призывает власти России наладить диалог с оппозицией в братской стране... Какие еще новости из Беларуси?
В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ. Большая часть из них пришлась на Красноярский край, Кемеровскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.
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