ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Огромная колонна пенсионеров призвала «самозванца» Лукашенко «выметаться»
По инф. rosbalt.ru   
10 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Очередной Марш мудрости прошел 9 октября в белорусской столице. Пожилые люди устроили шествие по центральным проспектам, на плакатах у них было написано «Победа за нами!».

Огромная колонна пенсионеров призвала «самозванца» Лукашенко «выметаться»

К акции людей «серебряного» возраста студенты ведущих минских вузов и медики.

Возглавляющий Белоруссию с 1994 года Лукашенко с трудом утвердился во власти на шестой срок, его инаугурация из-за массовых протестов проводилась втайне. Митингующие принесли цветы к памятнику поэту Якубу Коласу и заявили, что считают президента самозванцем, и потребовали от него «выметаться» из власти.

На акции также был замечен плакат со словами «следующий срок — пожизненно».

По словам минчан, была задержана одна студентка.

Отметим, в минувшие выходные в ходе разгона протестующих в белорусских городах были задержаны более 1 тыс. человек.

Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 