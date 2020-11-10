Огромная колонна пенсионеров призвала «самозванца» Лукашенко «выметаться»

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
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Очередной Марш мудрости прошел 9 октября в белорусской столице. Пожилые люди устроили шествие по центральным проспектам, на плакатах у них было написано «Победа за нами!».
К акции людей «серебряного» возраста студенты ведущих минских вузов и медики.
Возглавляющий Белоруссию с 1994 года Лукашенко с трудом утвердился во власти на шестой срок, его инаугурация из-за массовых протестов проводилась втайне. Митингующие принесли цветы к памятнику поэту Якубу Коласу и заявили, что считают президента самозванцем, и потребовали от него «выметаться» из власти.
На акции также был замечен плакат со словами «следующий срок — пожизненно».
По словам минчан, была задержана одна студентка.
Отметим, в минувшие выходные в ходе разгона протестующих в белорусских городах были задержаны более 1 тыс. человек.
Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:
Адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев подтвердил данные СМИ о том, что осужденный артист будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
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