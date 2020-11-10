Огромная колонна пенсионеров призвала «самозванца» Лукашенко «выметаться»

Очередной Марш мудрости прошел 9 октября в белорусской столице. Пожилые люди устроили шествие по центральным проспектам, на плакатах у них было написано «Победа за нами!».

К акции людей «серебряного» возраста студенты ведущих минских вузов и медики.

Возглавляющий Белоруссию с 1994 года Лукашенко с трудом утвердился во власти на шестой срок, его инаугурация из-за массовых протестов проводилась втайне. Митингующие принесли цветы к памятнику поэту Якубу Коласу и заявили, что считают президента самозванцем, и потребовали от него «выметаться» из власти.

На акции также был замечен плакат со словами «следующий срок — пожизненно».

По словам минчан, была задержана одна студентка.

Отметим, в минувшие выходные в ходе разгона протестующих в белорусских городах были задержаны более 1 тыс. человек.

Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:

По инф. rosbalt.ru

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