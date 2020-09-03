На сколько вырастут сентябрьские цены?

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Большинство экспертов не ждут в наступившем месяце заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%.
При этом основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Напомним, что, по данным Росстата, потребительские цены в России с 18 по 24 августа не изменились, как и неделю ранее, а с начала года инфляция составила 2,9%.
В июле 2020 года потребительские цены в РФ повысились на 0,4% к предыдущему месяцу, когда они выросли на 0,2%. В годовом сопоставлении инфляция в июле ускорилась до 3,4% после 3,2% в июне. За 7 месяцев с начала текущего года цены поднялись на 3% (к декабрю-2019).
За минувший год потребительские цены выросли на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.
Минэкономразвития, согласно обновленному макропрогнозу, ожидает годовую инфляцию в России к концу нынешнего года на уровне 3,5%. Со своей стороны, Центробанк РФ предполагает, что инфляция по итогам года 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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