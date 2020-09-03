ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На сколько вырастут сентябрьские цены?
По инф. rosbalt.ru   
03 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Годовая инфляция в России прогнозируется в сентябре на уровне 3,6%, и к концу года она ускорится до 3,7%. Таковы результаты консенсус-прогноза, составленного РИА «Новости» на основе опроса аналитиков.

Большинство экспертов не ждут в наступившем месяце заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%.

При этом основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Напомним, что, по данным Росстата, потребительские цены в России с 18 по 24 августа не изменились, как и неделю ранее, а с начала года инфляция составила 2,9%.

В июле 2020 года потребительские цены в РФ повысились на 0,4% к предыдущему месяцу, когда они выросли на 0,2%. В годовом сопоставлении инфляция в июле ускорилась до 3,4% после 3,2% в июне. За 7 месяцев с начала текущего года цены поднялись на 3% (к декабрю-2019).

За минувший год потребительские цены выросли на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.

Минэкономразвития, согласно обновленному макропрогнозу, ожидает годовую инфляцию в России к концу нынешнего года на уровне 3,5%. Со своей стороны, Центробанк РФ предполагает, что инфляция по итогам года 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 