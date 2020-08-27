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На берега Приморья выбросило сотни голубых медуз
По инф. Российской газеты   
27 Августа 2020 г.
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Жители Приморья выкладывают в социальных сетях фотографии голубых медуз, которых снимают на побережье Амурского залива.

Как пишет в своем Instagram пользователь kuzinatra, «Море во Владивостоке прогрелось настолько, что к нам вернулись медузы. Каждый год в августе — сентябре их выносит течением. Я уже какой год пытаюсь попасть в эти числа и вот только в этом я наконец то своими глазами все это увидела. Есть живые, а есть уже не очень».

Подключившиеся к обсуждению пользователи называют медуз «инопланетянами», «пришельцами».

По словам начальника отдела содержания экзотических гидробионтов Приморского океанариума Марата Хайдарова, жители Приморья видят медузу ропилему, которая ежегодно заходит в воды Амурского залива в период примерно с середины июля по середину сентября.

— К нам их приносит течением, и здесь же они погибают — не подходят наши условия. Эти медузы съедобные, в Китае их употребляют в пищу. Предприятия из КНР обращаются к нашим рыбакам, чтобы те ловили ропилему здесь и отправляли им. Но в этом году из-за пандемии и закрытых границ возникли сложности, медузы заготавливают намного меньше, поэтому на берегах мы видим такое большое их количество, — пояснил ученый.

По его словам, эти медузы достаточно тяжелые и крупные — их купол может достигать 60-70 сантиметров в диаметре. Для человека в целом они не опасны, но соприкосновение с этим морским обитателем может вызвать раздражение на коже.

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