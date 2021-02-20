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На Алтае онкологи получили сроки за огромные взятки
По инф. Российской газеты   
20 Февраля 2021 г.
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В Алтайском крае три бывших сотрудника краевого онкологического диспансера проведут в колонии больше восьми лет за взятки, которые они получали за лоббирование интересов поставщиков медоборудования и медикаментов при госзакупках. Заметим, что на днях по такому же делу вынесли приговор бывшему главврачу владимирской облбольницы.

На Алтае онкологи получили сроки за огромные взятки

— Следствию удалось собрать достаточные доказательства, что бывшие сотрудники онкодиспансера — заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медсестра и начальник контрактной службы в 2015–2017 годах постоянно получали взятки от поставщиков медицинских товаров, помогая им участвовать в госзакупках для этого медучреждения, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева — В общей сложности за эти годы они получили в виде взяток свыше 20 миллионов рублей.

В ходе расследования дела о взятках следователи также обнаружили крупную растрату. Заместитель главного врача присвоила себе около миллиона рублей из средств, поступавших в онкодиспансер в качестве оплаты медуслуг.

По словам Людмилы Рязанцевой, никто из них виновным себя не признал. Однако суд посчитал достаточными доказательства, собранные следователями, и приговорил всех троих к реальным срокам лишения свободы — от восьми лет двух месяцев до восьми с половиной в колонии общего режима. Все осужденные лишены права занимать определенные должности от шести до восьми лет, а двое еще и оштрафованы на шесть и три миллиона рублей соответственно. Судебное решение еще не вступило в силу.

..Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение. А вот примеры других историй про врачей, которые тоже оказалась нечисты на руку:

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  • На Алтае онкологи получили сроки за огромные взятки
    В Алтайском крае три бывших сотрудника краевого онкологического диспансера проведут в колонии больше восьми лет за взятки, которые они получали за лоббирование интересов поставщиков медоборудования и медикаментов при госзакупках. Заметим, что на днях по такому же делу вынесли приговор бывшему главврачу владимирской облбольницы.
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