Михайловский театр открывает новый сезон балетом по Гофману

Михайловский театр откроет новый сезон балетом по сказке Гофмана. Премьера спектакля «Коппелия» пройдет 2 октября, сообщил театр.

В основе балета — сказка «Песочный человек» о молодом человеке, влюбившемся в куклу и едва не бросившем ради нее свою невесту. Как рассказал художественный руководитель театра Владимир Кехман, это будет первый после вынужденного перерыва спектакль, и он подарит зрителю атмосферу праздника и чуда.

Балетом «Коппелия» в постановке Михаила Мессерера Михайловский начнет свой 188-й сезон. Декорации к спектаклю выполнил известный театральный художник России Вячеслав Окунев.

В театре рассказали, что в новой постановке объединены элементы редакций Артура Сен-Леона, Мариуса Петипа и Александра Горского. Основой балета станет классическая хореография со сложной пальцевой техникой.

Как признался Владимир Кехман, работа над этим спектаклем напомнила ему о балете «Чиполлино», который он поставил 13 лет назад как режиссер. «Коппелия», на его взгляд, получится такой же остроумной, красивой и волшебной.

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По инф. portal-kultura.ru

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