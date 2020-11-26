Маркировку молочной продукции решили отложить на более поздний срок. (Мы все с опасением ожидаем этого момента, ведь он может привести к скачку цен на молоко и его производные. - прим. МГ.)

Об этом заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Олег Тухватуллин.

По его словам, маркировка будет разбита на этапы: на сыры и мороженое — с 1 июня 2021 года, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — с 1 сентября 2021 года, и для молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток — с 1 декабря 2021 года.

При этом учет маркированных партий продукции предлагается ввести с 1 июня 2022 года, введение поштучной прослеживаемости предусматривается уже с 1 декабря 2023 года.

Напомним, что еще с 1 декабря 2019 года некоторые товары в российских магазинах должны обозначаться средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу и обороту.

По распоряжению правительства РФ, в списке обязательных к цифровой маркировке товаров оказались предметы одежды — пальто, куртки и блузки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Кроме того, обязана маркироваться парфюмерия, шины, покрышки и фотокамеры за исключением кинокамер. Шины будут обозначаться кодом DataMatrix на этикетке и RFID-меткой как дополнительным средством. Цель маркировки товаров, в том числе продуктов питания, табачных изделий и лекарств, — борьба с фальсификатом.

В настоящее время проводится эксперимент по маркировке молочной продукции, — он стартовал 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

По инф. rosbalt.ru

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