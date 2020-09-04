Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых руководителей Комитета государственной безопасности (КГБ) и Совета безопасности страны.
Государственным секретарем Совбеза республики стал генерал-лейтенант Валерий Вакульчик. До настоящего времени он занимал должность председателя КГБ страны.
На этом посту его сменил Иван Тертель, ранее руководивший Комитетом государственного контроля (КГК).
Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени — первый заместитель председателя этого ведомства.
Также сообщается, что вице-премьером страны назначен Анатолий Сивак.
Смена кадров в этих структурах неслучайно, уж очень напряженная сейчас политическая обстановка в стране. Лукашенко переживает, что оппозиция может заметно расшатать настроения в обществе, которые и так уже на пределе...
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Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза
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