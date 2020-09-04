Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза

Все люди разные и двигаются по этой жизни со своими целями и задачами. Кому-то, к примеру, важно поставить мировой рекорд в спортивной дисциплине, другие стремятся много путешествовать, чтобы своими глазами увидеть этот прекрасный мир, а третьим хочется продвинуться в соцсетях, чтобы собрать там внушительную аудиторию и, возможно, на своей деятельности в этом направлении зарабатывать. Одно из привлекательных приложений с элементами соцсети, которое некоторые люди выбирают для своего продвижения – Instagram. Здесь можно размещать фотографии, видеозаписи и сдабривать это текстом.