Любите сидеть со скрещенными ногами? Ни к чему хорошему это точно не приведет

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Если человек регулярно сидит в позе «нога на ногу», страдает его внешний вид и общее состояние здоровья. У этой привычки миллионы «приверженцев», обрисовала масштаб проблемы французский эксперт по процедурам похудения Клелия Монти.
Принято считать, что последствием сидения со скрещенными ногами является варикозное расширение вен. Однако Монти уверяет, что это приводит и к целлюлиту (липодистрофия).
«Апельсиновая корка» появляется из-за того, что в конечностях нарушается циркуляция крови и лимфы, между клетками жировой ткани застаивается жидкость. Еще одной «побочкой» такого сидения будет накапливание токсинов.
Более того, тем, кто опасается развития целлюлита, нужно не только не класть ногу на ногу, но и провести ревизию в своем гардеробе, пишет ChangeUA. Липодистрофию провоцирует ношение узких джинсов, цитирует портал слова эксперта.
Профилактикой целлюлита будет движение (хотя бы полчаса ежедневной ходьбы), а также ношение свободной одежды и отказ от соленой пищи.
Если человек регулярно сидит в позе «нога на ногу», страдает его внешний вид и общее состояние здоровья. У этой привычки миллионы «приверженцев», обрисовала масштаб проблемы французский эксперт по процедурам похудения Клелия Монти.
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