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Любите сидеть со скрещенными ногами? Ни к чему хорошему это точно не приведет

По инф. rosbalt.ru   
27 Июня 2020 г.
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Если человек регулярно сидит в позе «нога на ногу», страдает его внешний вид и общее состояние здоровья. У этой привычки миллионы «приверженцев», обрисовала масштаб проблемы французский эксперт по процедурам похудения Клелия Монти.

Привычка сидеть со скрещенными ногами приводит к ужасным последствиям

Принято считать, что последствием сидения со скрещенными ногами является варикозное расширение вен. Однако Монти уверяет, что это приводит и к целлюлиту (липодистрофия).

«Апельсиновая корка» появляется из-за того, что в конечностях нарушается циркуляция крови и лимфы, между клетками жировой ткани застаивается жидкость. Еще одной «побочкой» такого сидения будет накапливание токсинов.

Еще интересное:

Более того, тем, кто опасается развития целлюлита, нужно не только не класть ногу на ногу, но и провести ревизию в своем гардеробе, пишет ChangeUA. Липодистрофию провоцирует ношение узких джинсов, цитирует портал слова эксперта.

Профилактикой целлюлита будет движение (хотя бы полчаса ежедневной ходьбы), а также ношение свободной одежды и отказ от соленой пищи.

По инф. rosbalt.ru

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