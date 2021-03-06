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Курицу и яйца пообещали два месяца не поднимать в цене

Сахмеев Владимир, sobesednik.ru   
06 Марта 2021 г.
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Национальный союз птицеводов пообещали в течение двух месяцев не повышать цены на социально значимые продукты: яйца и курицу.

 

Курица и яйца не будут дорожать два месяца

Ранее Минсельхоз объяснял рост цен на упомянутые товары сокращением импорта, обнаружением птичьего гриппа в стране и ростом цен на корм для птиц.

При этом гендиректор союза Сергей Лахтюхов отметил, что производители рассчитывают на материальную поддержку со стороны государства, чтобы более уверенно сдерживать цены.

По данным Росстата цены на яйца выросли на 15% за минувший год, а на мясо кур — на 2,6%.

Власть имущие в декабре 2020 года прониклись проблемами россиян и озвучили проблему, которую давно заметили все, – резкое подорожание продуктов питания в 2020 году. Этот вопрос волнует всех. Ведь если зрелища из-за коронавирусных ограничений, считай, отменили, то нельзя же россиян лишать еще и хлеба. Ведь должно у народа остаться хоть какое-то удовольствие.

Приказ об остановке роста цен отдал сам верховный главнокомандующий. Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину разобраться с ценами на базовые продукты питания, прежде всего сахар, который сильно подорожал.

«Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия?» – возмутился президент. И в качестве примера привел сахарный песок: его внутреннего производства в России достаточно, чтобы закрыть потребности, о дефиците нет и речи, но он подорожал за год на 71,5%!

«А подсолнечное масло? 23,8% (составил рост) и продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия – на 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 6,3%», – озвучил горькую статистику Путин и потребовал от правительства разобраться.

Мишустин взял под козырек и напряг уже своих подчиненных, приказав доложить ему честно и четко, «без воды», о причинах подорожания продуктов. Впрочем, вода за этот год тоже сильно подорожала.

Рост цен на продукты питания наблюдается по всей стране, и даже в обычно сытой столице ее жителям приходится пересматривать рацион, не говоря уже о регионах – которые не очень-то осчастливлены высокими зарплатами и пенсиями. И некоторые представители экспертного сообщества, к сожалению, не утешают, высказывают мнение, что экономическая политика у нас, мягко говоря, не такая, как нужно. Например, экономист Владислав Жуковский назвал ее «назло бабушке отморозим уши». Если бы содержанием своих кошельков за принятые решения расплачивались их авторы, может быть, простым людям жилось и попроще. Потому что экономическая политика была бы более развернутой в сторону граждан. А сейчас вопрос «как жить дальше» становится насущным для всё большего числа людей. И количество их, наверное, увеличится. Потому что, то одни, то другие производители сигнализируют, что на их продукцию грядет повышение цен. Удивили! Вот если бы сказали, что снизили!

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