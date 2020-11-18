«Кража века» из сокровищницы королей в Дрездене: первых подозреваемых задержали через год

Германская полиция провела «мегаоблаву» в трех федеральных землях по делу о краже предметов искусства из хранилища саксонских королей «Зеленый свод».

В результате задержаны три человека, предположительно входящие в этнический криминальный клан.

У всех подозреваемых немецкое гражданство. Другие СМИ уточняют, что они выходцы из арабских семей.

В рейдах участвовали почти 1,7 тыс. полицейских. Обыски прошли в 10 квартирах. Также были досмотрены гаражи и автомобили фигурантов.

Похищение драгоценностей из «Зеленого свода» в Дрездене называли крупнейшей со времен Второй мировой войны кражей. Преступление произошло 25 ноября 2019 года, злоумышленники проникли в музей, выведя из строя сигнализацию.

Сообщалось, что их добычей стали экспонаты на 1 млрд евро, в том числе инкрустированная бриллиантами шпага.

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По инф. rosbalt.ru

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