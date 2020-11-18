«Кража века» из сокровищницы королей в Дрездене: первых подозреваемых задержали через год

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Германская полиция провела «мегаоблаву» в трех федеральных землях по делу о краже предметов искусства из хранилища саксонских королей «Зеленый свод».
В результате задержаны три человека, предположительно входящие в этнический криминальный клан.
У всех подозреваемых немецкое гражданство. Другие СМИ уточняют, что они выходцы из арабских семей.
В рейдах участвовали почти 1,7 тыс. полицейских. Обыски прошли в 10 квартирах. Также были досмотрены гаражи и автомобили фигурантов.
Похищение драгоценностей из «Зеленого свода» в Дрездене называли крупнейшей со времен Второй мировой войны кражей. Преступление произошло 25 ноября 2019 года, злоумышленники проникли в музей, выведя из строя сигнализацию.
Сообщалось, что их добычей стали экспонаты на 1 млрд евро, в том числе инкрустированная бриллиантами шпага.
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В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?
Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.
Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
Перевести десятки тысяч жилых домов на водородное отопление к 2030 году и создать первый в мире полностью экологичный город. Такие планы правительства Великобритании содержатся в десятилетней программе «зеленой промышленной революции», представленной премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда же стартует четвертый сезон? Некоторая информация по этому поводу уже имеется.
Почти половина россиян (48%) полагают, что курсы доллара и евро в начале 2021 года останутся на уровне пиковых значений этого года, однако более четверти россиян считают, что евро и доллар превысят отметку в 100 рублей.
Не все бабушки, которым за девяносто, могут примерить на себя костюм, соответствующий празднику Хеллоуин. А вот итальянка Нонна Лисиа – запросто. И вообще она оказалась большой любительницей разных образов и попозировать перед объективом. Выставляются посты этой дамы элегантного возраста в приложении Instagram.
Новый киноканал «Мосфильм. Золотая комедия» выявил самые популярные фразы из советского кино. Лидерами рейтинга оказались «Иван Васильевич меняет профессию» (четыре позиции в Топ-10) и «Бриллиантовая рука» (две).
В словах непризнанного президента Александра Лукашенко регулярно проскальзывают заявления, что он уже устал от власти и намерен уйти. Однако 13 ноября он дал большое интервью, в котором впервые заговорил, что вместе с президентским креслом покинет и страну.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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