Кого чаще всего клещи выбирают в жертву?

Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала, как клещи выбирают свою жертву.





«Действительно, на одного человека паразиты садятся чаще, чем на другого. Это просто наблюдение, не подкреплённое научными данными», — рассказала врач.

Специалист отметила, что паразиты кусают тех, кто сильнее пахнет. Так и происходит выбор жертвы клеща. По словам Тикуновой, потенциальным укушенным скорее окажется взрослый мужчина, поскольку у него более интенсивный метаболизм.

«А запах алкоголя клещей точно не смущает, так как они реагируют только на определённые молекулы. Присутствие остальных их мало волнует», — добавила врач.

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По инф. Парламентской газеты

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